Tagesausblick für 15.11.: DAX weiter im Aufwind. Biotech-Aktien im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der nachlassende Inflations- und Zinsdruck sorgten auch gestern für gute Stimmung an den Aktienmärkten. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 setzten ihren Aufwärtstrend fort und schlossen mit Gewinnen zwischen 0,6 und 0,9 Prozent. Eine Reihe von Experten rechnen angesichts der jüngsten Rally in den nächsten Tagen mit einer Atempause oder gar eine kurzfristigen Konsolidierung. Der anstehende G20-Gipfel sowie eine Fülle von Wirtschaftsdaten, die in dieser Woche noch veröffentlicht werden, könnten eine entsprechende Vorlage liefern. Allerdings zeigen die Bullen aktuell noch keine Schwächen.

An den Rentenmärkten blieb es ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen pendelte im Bereich von 2,11 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere stabilisierte sich zunächst unterhalb von 3,9 Prozent. Die Notierungen für Edelmetalle wie Gold und Silber konnten die Niveaus vom Ende der vergangenen Woche halten. Das Aufwärtsmomentum hat jedoch spürbar nachgelassen. Der Ölpreis büßte trotz des bullishen Umfelds etwas ein. Katalysator waren neue Prognosen der OPEC, wonach das Kartell in diesem Jahr mit einer schwächeren Ölnachfrage rechnet.

Dürr will den Umsatz bis 2030 um durchschnittlich fünf bis sechs Prozent pro Jahr steigern und die operative Gewinnmarge soll sich oberhalb von acht Prozent einpendeln. Die Aktie reagierte mit einem Kursplus von rund 1,5 Prozent. Der Biotechnologiekonzern MorphoSys gab bekannt, dass die Alzheimer-Studie mit dem Kandidaten Gantenerumab nicht die erhofften Ergebnisse lieferte. Die MorphoSys-Aktie verlor rund 29 Prozent. Nagarro meldete starke Zahlen für das abgelaufene Quartal und erhöhte erneut die Prognose. Der SDAX®-Wert ging mit einem Plus von 1,7 Prozent aus dem Handel. Der Automobilzulieferer Vitesco Technologies konnte den operativen Gewinn im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast verdoppeln und der Umsatz legte um rund 20 Prozent zu. Die Aktie gab dennoch einen großen Teil der Kursgewinne der zurückliegenden beiden Handelstage wieder ab.

In USA starteten Biotechnologieaktien wie Biogen und Moderna mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel. E-Autohersteller wie Lucid und Tesla setzten hingegen in den ersten Handelsstunden ihren Abwärtstrend fort.

Heute melden unter anderem Alcon, Encavis, Home24, Infineon, ProSiebenSat.1, United Internet, Varta, Vodafone und Walmart finale Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal.

Bis 18. November – Klimagipfel in Sharm El-Scheich (Ägypten); G20-Gipfel

FED-Präsident von New York, Williams nimmt an einer Diskussion vor dem Dinner zum 115-jährigen Jubiläum des Economic Club of New York teil

Frankreich: Arbeitslosenquote ILO, Q3

Deutschland: Großhandelspreise, Oktober

Frankreich: Verbraucherpreise, Oktober, endgültig

Rede von Bundesbank-Vorstands Mauderer zum Thema „Green Europe – now more than ever?!“ beim Green Finance Forum im Rahmen der Euro Finance Week

Eurozone: Handelsbilanz Eurostat, September

Eurozone: BIP, Q3, erste Schätzung

Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen, November

USA: Empire State Index, November

USA: Erzeugerpreise, Oktober

Veröffentlichung von wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und CSPP-Wertpapierleihedaten

Rede von FED-Präsidenten von Philadelphia Harker vor der 40. jährlichen Währungs- und Handelskonferenz

Widerstandsmarken: 14.650/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.930/13.200/13.450/13.700/13.920/14.100 Punkte

Der DAX® bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke von 14.100 Punkte und nahm Kurs auf die nächste Hürde bei 14.650 Punkte. Im Bereich von 14.400 Punkten ging den Bullen allerdings die Puste aus. Zwischen 13.920 und 14.100 Punkten findet der Leitindex aktuell eine Unterstützungszone. Sinkt der Index unter diese Zone ist mit einer Konsolidierung bis 13.700 Punkte zu rechnen. Der Trend ist allerdings bis auf weiteres aufwärtsgerichtet.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 19,43 15 13.281,410801 13.755,557167 Open End DAX® HB9WK6 18,91 10 12.807,199969 13.519,280287 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.11.2022; 17:00 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC01HY 0,76 -15 15.171,23913 14.696,379345 Open End DAX® HC01NL 3,31 -10 15.645,449963 14.933,58199 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.11.2022; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 15.11.: DAX weiter im Aufwind. Biotech-Aktien im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).