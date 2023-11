Tagesausblick für 15.11.: DAX stößt an 200-Tagelinie. Renditen brechen ein.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der überraschend starke Rückgang der US-Inflation schob den DAX® auf 15.600 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September. Nebenwerteindizes wie MDAX® und SDAX® legten seit dem jüngsten Tief inzwischen sogar zweistellig zu. Morgen folgen weitere vielbeachtete Wirtschaftsdaten, die die FED ebenfalls bei ihrer Zinsentscheidung berücksichtigen wird. Bei den Einzelwerten weden unter anderem die einstigen Siemens-Töchter Infineon und Siemens Energy im Fokus stehen.

An den Anleihemärkten brachen die Renditen nach Veröffentlichung der US-Inflationszahlen deutlich ein. Spekulationen auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA liefen erneut heiß. Dies gab auch den europäischen Rentenmärkten entsprechende Impulse. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf 2,6 Prozent. Die Notierungen von Gold und Silber profitierten von dieser Entwicklung. Dabei schob sich der Goldpreis über die Marke von 1.960 US-Dollar. Der Kurs für die Feinunze Silber sprang über 23 US-Dollar. Von der guten Stimmung an den Märkten profitierte auch der Ölpreis. Der Kurs für das Barrel Brent Crude Oil verbesserte sich im Tagesverlauf auf rund 84 US-Dollar und übersprang damit die 200-Tage-Durchschnittslinie. Die Forward-Kurve bleibt dennoch weiter in Backwardation.

Unternehmen im Fokus

Heute meldeten unter anderem Delivery Hero, Encavis, K+S, Nagarro, Nordex, ProSiebenSat.1 und RWE Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Die Zahlenwerke von Delivery Hero, Encavis, K+S, Nordex, ProSiebenSat.1 und RWE quittierten Investoren mehrheitlich mit deutlichen Kursgewinnen. Continental profitierte von positiven Analystenkommentaren. Siemens Energy erzielt Meldungen zufolge Fortschritte in den Verhandlungen über Staatsgarantien. Morgen wird der Konzern Geschäftszahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr 2022/23 veröffentlichen. TAG Immobilien streicht die Dividende für 2023. Dennoch legte das Papier, angetrieben von sinkenden Renditen am Anleihemarkt, kräftig zu.

Morgen meldet Alcon, Alstom, Cisco, Dermapharm, Grand City Properties, Infineon, MorphoSys, Siemens Energy und SFC Energy Geschäftzahlen. Rational lädt zur Investorenkonferenz.

Japan-GDP Advance

China (Mainland)-Activity indicators

Germany-WPI

France-Inflation Final

European Commission publishes economic forecasts for the 27-nation EU for 2024 and 2025

United States-Empire State

United States-Retail Sales

United States-PPI demand

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 15.647/15.806/15.987/16.043 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.068/15.164/15.260/15.360/15.420/15.570 Punkte

Rund 250 Punkte schraubte sich der DAX® im Tagesverlauf nach oben und schloss im Bereich des Tageshochs bei rund 15.600 Punkten. Damit ist das aufwärtsgerichtete Dreieck und das Oktoberhoch überwunden. Nun kratzt der Index an der 200-Tage-Durchschnittslinie. Ein Ausbruch über 15.647 Punkte eröffnet neues Potenzial bis 15.806 Punkte. Nach dem 1.000 Punkte-Sprint seit Ende Oktober muss jedoch mit Rücksetzern gerechnet werden. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 15.360 und 15.400 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

253,80

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC9XL8

202,27

11.500

21.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

16,12

12.278,564843

13.813,385448

5

Open End

DAX®

HC07KP

23,16

13.813,227794

14.581,243259

10

Open End

DAX®

HC07M8

12,61

14.324,782112

14.836,176833

15

Open End

DAX®

HD04LH

23,82

14.734,025565

15.040,49329

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,01

18.414,694183

16.880,750158

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

4,22

16.880,031231

16.111,98981

-10

Open End

DAX®

HC73RN

4,45

16.368,476914

15.856,143587

-15

Open End

DAX®

HC65NK

1,58

15.959,233461

15.652,816179

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte