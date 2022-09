Tagesausblick für 15.09.: DAX sinkt auf 13.000 Punkte!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die hohen US-Verbraucherpreise wirkten auch einen Tag nach ihrer Veröffentlichung an den europäischen nach. Zwar gingen die veröffentlichten US-Erzeugerpreise im August gegenüber dem Vormonat leicht zurück. Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten trübte sich dennoch weiter ein. Belastet hat dabei unter anderem der überraschend starke Rückgang der Industrieproduktion in der Eurozone. Zudem erklärte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane, dass in den nächsten EZB-Sitzungen mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen ist. Anleger bleiben also weiter in der Defensive. So sank der DAX® zeitweise unter die Marke von 13.000 Punkte und stabilisierte sich nur knapp darüber.

Während sich die Renditen 10 jähriger europäischer Staatspapiere nach der jüngsten Rally auf dem vergleichsweise hohen Niveau einpendelte setzten näherte sich die Rendite vergleichbarer US-Papiere dem Junihoch von 3,5 Prozent. Zunehmend mehr Marktteilnehmer rechnen damit, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung kommende Woche die Leitzinsen erneut um 75 Basispunkte erhöht. In einem solchen Umfeld hat es Gold stets schwer, Boden gutzumachen. Vielmehr kämpfte das Edelmetall heute mit der 1.700 US-Dollar-Marke. Platin zeigte derweil erneut hohe Schwankungen und bügelte die gestrigen Verluste mit einem Tagesplus von rund drei Prozent fast wieder aus. Die Energieagentur IEA hat ihre prognostizierte Ölnachfrage für das laufende Jahr gesenkt. Hintergrund ist unter anderem ein schwächeres Wachstum in China. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil tauchte bereits anfang des Monats unter die Marke von 100 US-Dollar und pendelte sich zuletzt im Bereich zwischen 92 und 97 US-Dollar ein.

About You hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Der SDAX®-Wert sank daraufhin in den Bereich von EUR 6. Damit summierten sich die Kursverluste seit Jahresbeginn auf rund 67 Prozent. Die Aktie der Deutschen Börse profitierte von positiven Analystenkommentaren und näherte sich dem Allzeithoch. Der Hersteller von Gabelstaplern Kion leidet unter Lieferkettenproblemen und rechnet für das dritte Quartal mit einem Verlust. Die Aktie brach daraufhin um mehr als ein Viertel ein. Die Bundesregierung hat ihr gesamtes Aktienpaket an Lufthansa verkauft. Großaktionär Kühne stockte derweil seine Beteiligung an der Fluggesellschaft auf rund 17,5 Prozent auf. Die Airline-Aktie gab knapp vier Prozent nach. Der Autovermieter Sixt hat die Jahresprognose deutlich angehoben. Die Aktie reagierte zunächst mit einem kräftigen Kursanstieg auf ein neues Monatshoch. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne allerdings wieder ab. Uniper verlor rund 15 Prozent nachdem der Gaskonzern Meldungen zufolge mit dem Bund in Verhandlungen über eine Mehrheitsbeteiligung steht.

Adobe und H&M werden heute Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Krones lädt zum Kapitalmarkttag.

Großhandelspreise Deutschland, August

Verbraucherpreise Frankreich (endgültig), August

Handelsbilanz Eurostat Eurozone, Juli

Rede von EZB-Vize de Guindos bei Konferenz des Research Centre on Regulation of the Financial Sector

EZB-Bankenaufseherin McCaul nimmt an Gesprächsrunde beim OMFIF-SPI-Symposium zu nachhaltigen Finanzierungen teil

Industrieindex USA Philly Fed, August

US-Einfuhrpreise, August

Empire State Index, September

US-Einzelhandelsumsatz, August

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA Industrieproduktion, August

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.430/13.700/13.920/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.630/12.765/13.100 Punkte

Der DAX® setzte den Konsolidierungskurs heute fort und stabilisierte sich erst im Bereich von 13.000 Punkten. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 12.630 und 13.000 Punkte eine breite Unterstützungszone. Solange diese Range nicht unterschritten ist besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 13.430 Punkte. Der Trend bleibt allerdings abwärtsgerichtet bis der Index die Marke von 13.700 Punkten überwunden hat.

