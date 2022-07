Tagesausblick für 15.07.: DAX verliert deutlich. Autoaktien und Hugo Boss im Blickpunkt!

Mit dicken Verlusten schlossen die hiesigen Aktienbarometer gestern. Zunächst wirkten die am Mittwoch veröffentlichten hohen Inflationszahlen aus Europa und den USA nach. Dann folgten durchwachsene Quartalszahlen der ersten US-Banken, welche die Börsenindizes weiter nach Süden drückten. Der DAX® sank dabei zeitweise unter die Marke von 12.500 Punkte und der EuroStoxx® 50 unter 3.400 Punkte. Die Berichtssaison pausiert heute und kommt erst kommende Woche wieder in Fahrt. Somit stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus China und den USA im Fokus. Möglicherweise geben sie positive Impulse.

Am Rentenmarkt war es ruhig. Die Renditen langfristiger Staatspapiere bewegten sich mehrheitlich im Bereich der zurückliegenden beiden Tage. Der Verkaufsdruck bei den Edelmetallen bleibt weiterhin hoch. Der Goldpreis sackte auf 1.700 US-Dollar pro Feinunze. Silber verlor seit dem Hoch im März fast ein Drittel des Wertes. Nicht ganz so dynamisch aber ebenfalls mit negativen Vorzeichen endete die Sitzung für den Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude schloss den zweiten Tag in Folge unter der Marke von 100 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus ist aktuell in Gesprächen mit Delta Airlines über eine Austockung der Order über das kleinste Modell der Airbus-Flotte, der A220-Familie. Kommende Woche findet die Luftfahrtmesse in Farnborough statt. Messen wie diese werden gern zum Anlass genommen, Großaufträge bekanntzugeben. Bayer verkauft Nebido für bis zu 500 Millionen Euro an den Pharmakonzern Grünenthal. Nebido wird zur Behandlung von Testosteronmangel eingesetzt. Die Aktie gab rund zwei Prozent nach. Fraport setzte den Erholungskurs der zurückliegenden Tage fort. Gelingt es die Widerstandsmarke von EUR 40,60 zu überfliegen, könnten weitere Kaufimpulse folgen. Ende kommende Woche starten die Sommerferien in Hessen. Der Flughafenbetreiber rechnet mit einem deutlichen Anstieg des Passagieraufkommens. HeidelbergCement hat die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms abgeschlossen. Die Aktie gab rund 1,8 Prozent ab. Der Modekonzern Hugo Boss erhöhte nach einem starken zweiten Geschäftsquartal die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie stieg daraufhin auf den höchsten Stand seit Ende Februar 2022. Negative Analystenkommentare drückten die Aktie von Software AG deutlich nach unten.

Der Europäische Automobilverband ACEA meldet heute Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa. Damit rücken die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure

BIP China, Q2

Industrieproduktion China, Juni

Verarbeitendes Gewerbe in Deutschland, Mai 2022

Handelsbilanz Euro-Zone, Mai

Teilnahme von EZB-Ratsmitglied Rehn an einer Diskussion über Inflation in Pori, Finnland

Empire State Index USA, Juli

US-Einzelhandelsumsatz, Juni

US-Einfuhrpreise, Juni

Rede von Atlanta FED-Präsident Bostic zum Thema „Monetary Policy Amid Global Uncertainty“ vor dem Tampa Bay Business Journal in Tampa, Florida

US-Industrieproduktion, Juni

Uni Michigan US-Verbrauchervertrauen, Juli (vorläufig)

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 12.800/13.010/13.440/13.570 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.670/12.740 Punkte

Der DAX® kratzte kurz nach Handelsbeginn an der 12.800 Punktemarke. Im weiteren Verlauf übernahmen die Bären allerdings das Zepter und drückten den Index am Nachmittag zeitweise sogar auf 12.430 Punkte. Die Erholung zum Ende der Sitzung stimmt (sehr) vorsichtig optimistisch. Gleichwohl muss der Index die Widerstandszone 12.800/13.010 Punkte überschreiten ehe von einer Chance auf eine nachhaltige Erholung die Rede sein kann.

Betrachtungszeitraum: 17.12.2020 – 14.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 15.07.2014– 14.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Der Beitrag Tagesausblick für 15.07.: DAX verliert deutlich. Autoaktien und Hugo Boss im Blickpunkt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).