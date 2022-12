Tagesausblick für 14.12.: DAX von US-Inflationszahlen beflügelt!

Gute Nachrichten trieben die Aktienindizes gestern mehrheitlich nach oben. Am Vormittag wurde der harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland veröffentlicht. Mit einer Jahresrate von 11,3 Prozent fiel sie etwas niedriger aus als im Vormonat. Es folgte der ZEW-Index der im Dezember den dritten Monat in Folge zulegte. Nachdem allerdings die US-Inflationszahlen überraschend stark zurückgingen, schalteten die Indizes ein paar Gänge nach oben. So schloss der DAX® rund 2,2 Prozent höher bei 14.630 Punkte und der Euro STOXX®50 2,5 Prozent im Plus und mit 4.020 Punkten erstmals seit Februar diesen Jahres über der 4.000 Punktemarke.

Die gestern veröffentlichten Inflationsraten in den USA werden Fed-Chef Jerome Powell heute wohl nicht daran hindern, eine weitere Erhöhung der Leitzinsen bekannt zu geben. Dennoch hat der Druck auf die Anleihemärkte deutlich nachgelassen. So sank die Rendite 10jähriger US-Staatspapiere um 15 Basispunkte auf 3,45 Prozent und die Rendite vergleichbarer deutscher Anleihen um sieben Basispunkte auf 1,83 Prozent. Von dieser Entwicklung profitierten auch Rohstoffnotierungen. Gold, Palladium, Platin und Silber legten zwischen 2,1 Prozent (Gold) und 4,7 Prozent (Palladium) zu. Der Ölpreis setzte seinen Erholungskurs ebenfalls fort. So näherte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil der Marke von 80 US-Dollar.

Adidas stand auf der Einkaufsliste einiger Investoren. Mit dem Sprung über die 61,8%-Retracementlinie gelang nun auch der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Die Deutsche Lufthansa hat die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 angehoben. Anleger quittierten dies mit einem Kursplus von rund vier Prozent. Der geplante Verkauf der Automotive Cable Solutions-Sparte von Leoni an die thailändische Stark Corp. ist geplatzt. Der Hersteller von Bordnetzen konnte dennoch leicht zulegen. Siemens Energy ist weiter im Aufwind und bestätigte den Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Meldungen zufolge haben Private Equity-Fonds Interesse an einer Beteiligung an thyssenkrupp Marine Systems bekundet. die ThyssenKrupp-Aktie legte daraufhin rund fünf Prozent zu. Immobilienaktien wie TAG Immobilien und Vonovia profitierten vom Renditerückgang an den Anleihemärkten. Zalando stieg über Novemberhoch.

Deutschland: Bundeswirtschaftsministerium zur wirtschaftlichen Lage, Dezember

Das IFO institut veröffentlicht seine neue Konjunktur-Prognose im Winter 2022

Eurozone: Industrieproduktion, Oktober

USA: Einfuhrpreise, November

Fed-Open Market Committee verkündet Entscheidung zu Zinssätzen

Widerstandsmarken: 14.700/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.920/14.240/14.380/14.570 Punkte

Nach einem verhaltenen Start schob sich der DAX® am Vormittag an die Marke von 14.400 Punkte. Im weiteren Verlauf sprang der Leitindex über 14.500 und pendelte sich im Bereich von 14.570 Punkten ein. Bestätigt der Index den Ausbruch über diese Marke, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 14.700 und im weiteren Verlauf bis 14.900 Punkte. Zwischen 14.240 und 14.380 Punkten hat der DAX® aktuell eine Unterstützungszone gebildet. Rücksetzer in dieser Region dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Ein Stimmungswechsel bahnt sich frühestens unterhalb von 14.240 Punkte an.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HC1Q52 264,15 11.750 28.000 17.03.2023 DAX® HB6PT2 310,80 11.500 33.000 17.03.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 21,02 15 13.354,583691 13.831,342329 Open End DAX® HB9WK6 20,42 10 12.877,67627 13.593,675071 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC15L4 1,41 -15 15.259,861603 14.782,227935 Open End DAX® HC01NL 3,14 -10 15.736,769025 15.020,746034 Open End

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 14.12.: DAX von US-Inflationszahlen beflügelt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).