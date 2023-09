Tagesausblick für 14.09.: DAX kann Tagesverluste eindämmen. Zinsentscheidung der EZB im Fokus.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® präsentiert sich in diesen Tagen sehr labil. Im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Inflationszahlen tauchte der Leitindex heute zeitweise auf 15.560 Punkte nach unten. Angetriebenen von den deutlich gestiegenen Benzinpreisen legte die US-Teuerungsrate im August erwartungsgemäß zu. Die Kernverbraucherpreise ohne Energie und Lebensmittel fiel jedoch auf eine annualisierte Rate von 4,3 Prozent. Im Vormonat waren es noch 4,7 Prozent. Dies sorgte für eine gewisse Erleichterung bei den Anlegern und schürte neue Hoffnungen auf eine Zinspause seitens der Fed in den kommenden Woche. Morgen wird die EZB ihre Entscheidung zu den Leitzinsen treffen. Die Experten von UniCredit rechnen mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte.

An den Anleihemärkten zeigte sich ein zwiegespaltenes Bild. In den USA vollzogen zwar kurz- und langfristige Staatspapiere zeitweise hohe Schwankungen. Allerdings pendelten sie sich in der zweiten Tageshälfte auf dem Niveau des Vortags ein. 2-jährige deutsche Anleihen kamen im Vorfeld der EZB-Entscheidung hingegen deutlich unter Druck und die Rendite sprang auf 3,17 Prozent. Edelmetalle wie Gold und Silber stagnierten heute auf dem Niveau des Vortags. Die Notierung für eine Feinunze Palladium schraubte sich derweil über die Marke von 1.250 US-Dollar. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil setzte im Tagesverlauf oberhalb von 92 USD fest.

Unternehmen im Fokus

Die Auto1 Group senkte die Umsatzprognose. Die Schweizer MSC plant 49,9 Prozent an der HHLA zu übernehmen. Der Rest wird die Stadt Hamburg halten. Der Kochbox-Versender HelloFresh setzte den Aufwärtstrend der zurückliegenden Tage heute fort. MorphoSys wurde ein sogenannter Fast Track-Status durch die US-Zulassungsbehörde FDA für Tulmimetostat erteilt. MTU Aero Engines hat in den vergangenen Tagen zeitweise über 23 Prozent verloren. Heute hat sich das Papier nach der Bestätigung der Jahresprognose etwas gefangen. Teamviewer einigte sich mit Manchester United auf eine deutliche Reduzierung der Sponsoringpartnerschaft. Gefragt waren die Autobauer BMW, Mercedes-Benz und VW.

Bristol Myers lädt morgen zum R&D Day. Die Softbank-Tochter Arm kommt an die Börse. Adobe veröffentlicht Quartalszahlen.

ECB bank supervisor Enria speaks

Euro Zone-ECB rate decision

United States-Initial Jobless Claims

United States-PPI demand

United States-Retail Sales

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 15.687/15.769/15.868/15.957/16.043/16.117/16.337 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.349/15.461/15.560/15.611 Punkte

Dereröffnete mit einem Gap nach unten und sank im weiteren Verlauf zeitweise auf 15.560 Punkte. Auf diesem Level fing sich der Index zunächst. In der zweiten Tageshälfte zeigten sich einige Bullen und schoben den Aktienindex in den Bereich von 15.670 Punkte. Gelingt der Ausbruch über das heutige Hoch von 15.687 Punkte eröffnet sich Erholungspotenzial bis 15.769 und im weiteren Verlauf bis 15.868 Punkte. Solange diese Hürde jedoch nicht überwunden ist, muss mit weiteren Verkaufswellen gerechnet werden.

DAX®

Strukturierte Produkte wie könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt an einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus-Cap ZertifikateFaktor Optionsscheine

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

244,90

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC714R

234,66

14.500

31.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

12,01

12.574,968452

14.146,839509

5

Open End

DAX®

HC01QX

10,12

14.146,678048

14.933,233347

10

Open End

DAX®

HC0558

8,18

14.670,581246

15.194,320996

15

Open End

DAX®

HC8E7T

3,06

15.089,703805

15.403,569644

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,11

18.859,223459

17.288,250145

-5

Open End

DAX®

HC8E76

11,55

17.287,513864

16.500,931983

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

9,54

16.763,610665

16.238,909651

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

11,81

16.344,488107

16.030,673935

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

