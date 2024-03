Tagesausblick für 14.03.: DAX-Bullen haben noch alles in Griff. US-Daten im Blickpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® pendelte heute in einen Seitwärtstrend zwischen 17.940 und 18.000 Punkte. Die mehrheitlich guten Unternehmensmeldungen sorgten zwar bei Einzelwerten für Bewegung. Der Gesamtmarkt zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Am Nachmittag eröffneten die US-Indizes kaum verändert und gaben somit auch keine Impulse. Morgen rücken Nebenwerte, die Reden von Notenbänkern und eine Vielzahl von Wirtschaftsdaten ins Blickfeld.

An den Anleihemärkten gaben die Notierungen mehrheitlich etwas nach und die Rendite legten entsprechend leicht zu. Gold und Silber präsentierten sich dennoch robust. Die Notierung für eine Feinunze Silber stieg auf knapp 25 USD. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil steckt derweil in der Seitwärtsrange fest.

Unternehmen im Fokus

Adidas plant trotz eines Nettoverlusts in 2023 die Zahlung einer Dividende von 0,70 Euro pro Aktie. Der Umsatz soll 2024 im mittleren einstelligen Bereich zulegen. Bei den Anlegern kam die Nachricht gut an. E.ON bestätigte die bereits veröffentlichten Eckdaten und erwartet bis 2028 ein solides Wachstum. Klöckner wird nach dem Ergebnis- und Umsatzrückgang in 2023 die Dividende halbieren. VW bleibt für 2024 vorsichtig optimistisch und rechnet nur mit einem Umsatzplus ind Höhe von fünf Prozent. Katalysator sollen vor allem die neuen (E-) Modelle sein. Gleichzeitig drückt der Autobauer kräftig auf die Bremse. Die VW-Aktie gab im Tagesverlauf deutlich nach. Zalando verbuchte einen deutlich Anstieg des bereinigten Ergebnisses. Bis 2028 soll der Umsatz um jährlich fünf bis zehn Prozent wachsen und die Gewinnmarge auf sechs bis acht Prozent steigen. Die Aktien von E.ON, Klöckner und Zalando reagierten jeweils mit einem deutlichen Kursplus. Allianz schielte über die Marke von EUR 263,05. Die Deutsche Bank bestätigte den Ausbruch über EUR 12,80. Die nächste Hürde liegt bei EUR 14. Bei Lanxess deutet sich ein Trendwechsel an. Dieser würde bestätigt, wenn die 200-Tage-Durchschnittslinie bei EUR 26,20 überwunden wird.

Morgen werden unter anderem Bilfinger, DWS Group, Elmos Semiconductor, Hapag Lloyd, K+S, Lanxess, Rheinmetall, RTL Group, RWE, Teamviewer und Vitesco Technologies finale Geschäftszahlen veröffentlichen.

ECB board member Elderson speaks

Germany-IPSOS PCSI

ECB’s Knot speaks at Dutch central bank press conference

Germany-Current account

United States-Jobless

United States-PPI demand

United States-Retail Sales

French stats agency INSEE updates economic outlook

ECB vice president de Guindos speaks

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 18.031/18.206 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.640/17.789/17.884/17.939/ Punkte

Nach dem gestrigen Kurssprung drehte der DAX® heute in einen Seitwärtstrend. Auf Höhe der 138,2%-Retracementlinie – bei 17.939 Punkten – findet der Index eine Unterstützung. Solange dieses Level hält, besteht die Chance auf einen Anstieg über 18.000 Punkte. Die nächsten Hürden liegen bei 18.031 Punkte (161,8%-Retracementlinie) und 18.206 Punkte (Oberkante des Aufwärtstrendkanals). Rücksetzer unter 17.939 Punkte könnten hingegen eine kurzfristige Konsolidierung bis 17.884 oder gar 17.789 Punkte auslösen.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

83,66*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

74,51**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HC9HDX

34,36

14.519,626503

14.519,626503

5,19

Open End

DAX®

HD11T9

17,34

16.248,868363

16.248,868363

10,37

Open End

DAX®

HD273N

12,06

16.775,558121

16.775,558121

14,91

Open End

DAX®

HD30S4

7,54

17.236,466571

17.236,466571

23,85

Open End



Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HD3AQ6

31,53

21.126,00618

21.126,00618

-5,70

Open End

DAX®

HD186M

16,52

19.624,487625

19.624,487625

-10,88

Open End

DAX®

HB17J0

8,39

18.803,598532

18.803,598532

-21,43

Open End

DAX®

HB1207

6,73

18.632,140555

18.632,140555

-26,72

Open End



Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

