Tagesausblick für 14.02.: DAX steigt auf 15.400 Punkte. Maschinenbauer gefragt!

Nach einem verhaltenen Auftakt legten europäische Aktienindizes wie der DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 heute im Tagesverlauf zu. Gute Unternehmensmeldungen animierten die Bullen zum Einstieg. Am Nachmittag beflügelte zudem der gute Handelsauftakt in den USA. So schloss der DAX® mit einem Plus von 0,6 Prozent bei rund 15.400 Punkten. Eine gewisse Nervosität war dennoch zu beobachten. Schließlich werden im Wochenverlauf noch Inflationszahlen aus den USA erwartet. Sie dürften den Zinskurs der Fed maßgeblich bestimmen.

An den Anleihemärkten blieb es hingegen ruhig. Die Rendite 10jähriger Staatspapiere pendelte in einer engen Range um den Schlussstand vom Freitag. Die Notierungen für die Feinunze Gold, Palladium, Platin und Silber gaben derweil etwas nach. Diese Schwäche könnte sich noch bis zur Bekanntgabe der US-Inflationszahlen hinziehen. Der Ölpreis verbuchte heute zwar leichte Verluste. Der Anfang des Monats gestartete Erholungskurs bleibt dennoch intakt. Die nächste Widerstandsmarke für einen Barrel Brent Crude Oil liegt bei 88,90 US-Dollar.

Airbus legte zu nachdem Meldungen kursierten, wonach Air India einen Großauftrag bei Airbus und Boeing platziert. Offiziell wurde die Bestellung jedoch noch nicht bestätigt. BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter bestätigte in einem Interview mit Focus Money, dass die Münchener 2022 einen Rekordgewinn eingefahren haben. Finale Zahlen werden Mitte März veröffentlicht. Die Aktie bewegte sich jedoch kaum von der Stelle. Fraport meldete für Januar starke Passagierzahlen. Der MDAX®-Wert konnte die anfänglichen Kursgewinne jedoch nicht halten. Verbio fing sich nach dem Kurssturz vom Freitag wieder.

Bei den Strategie- und Themenindizes präsentierten sich heute der Solactive Deutscher Maschinenbau Index und der UC Euroean Sector Rotation Strategy Index stark. Beim Maschinenbau Index waren vor allem die Aktien von Heidelberger Druck, König & Bauer und Suess Micro die Antreiber. Dem Branchenverband VDMA zufolge stieg der Export von Maschinen und Anlagen 2022 auf ein Rekordhoch. Der Sector Rotation Index profitierte heute von seiner vollständig zyklischen Ausrichtung und dem Engagement im Chemie- und Industriegüterbereich. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Morgen werden unter anderem Airbnb, Bilfinger, Carrefour, Ceconomy, Coca Cola, MTU Aero Engines, Norma Group, ThyssenKrupp und TUI Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. BMW präsentiert den iX5 Hydrogen.

Treffen der EU-Finanzminister

EZB-Vize De Guindos nimmt am ECOFIN-Treffen in Brüssel teil

Frankreich: Arbeitslosenquote ILO, Q4 2022

Deutschland: Großhandelspreise, Januar, 2023

EZB veröffentlicht Wirtschaftsbericht: Globale Risiken für den EU-Erdgasmarkt

EZB-Wirtschaftsbulletin Vorabveröffentlichung: Wie haben sich höhere Energiepreise auf die Industrieproduktion und -importe ausgewirkt?

Eurozone: BIP Q4/22, erste Schätzung

Leibniz-Wirtschaftsgipfel 2023 zum Thema: „Fällt die Rezession aus? Warum Deutschland besser als gedacht durch den Winter kommt“

USA: Verbraucherpreise, Januar 2023

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und der CSPP-Wertpapierleihdaten

FED-Präsident von Dallas, Logan, nimmt an einem Gespräch vor einer Veranstaltung der Prairie View A&M University teil

FED-Präsident von Philadelphia, Harker, spricht über die wirtschaftlichen Aussichten vor der Veranstaltung, La Salle University Economic Outlook 2023

FED-Präsident von New York, Williams, spricht vor der New York Bankers Association NYBA NYC Regionstreffen

Widerstandsmarken: 15.400/15.700/16.270 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.360/14.550/14.920/15.245 Punkte

Der DAX® bügelte die Verluste von Freitag heute zügig aus und näherte sich schrittweise der Widerstandsmarke von 15.400 Punkte. In diesem Bereich schloss der Index heute. Gelingt morgen der signifikante Ausbruch über diese Marke, besteht die Chance auf eine neue Aufwärtswelle bis 15.700 Punkte. Der seit Mitte Januar gebildete Seitwärtstrend zwischen 14.920 und 15.245 Punkten stellt aktuell eine solide Unterstützungszone dar. Ein nachhaltige Trendumkehr deutet sich frühestens unterhalb von 14.920 Punkten ab.

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7HH* 101,25%** 16.06.2023 Zinssatz: 4,75% p.a.; Barriere: 60%***

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 25,67 15 14.293,779045 14.804,066957 Open End DAX® HC01HP 17,65 20 14.548,957696 14.931,595283 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,69 -15 16.327,659115 15.816,603385 Open End DAX® HC30J6 2,80 -20 16.072,480464 15.689,955429 Open End

