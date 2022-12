Tagesausblick für 13.12.: DAX – Anleger halten sich vor Datenflut zurück!

Die Aktienindizes starteten mehrheitlich mit leichten Verlusten in die neue Woche. So gab der DAX® rund 0,3 Prozent auf 14.330 Punkte nach und der Euro STOXX®50 schloss rund 0,4 Prozent niedriger bei 3.930 Zählern. „Zurückhaltung vor der Datenflut“ scheint das Motto. Neben der Bekanntgabe von Inflationszahlen stehen im Wochenverlauf die Entscheidungen zahlreicher Notenbanken an.

Ein vergleichbares Bild zeigte sich an den Rentenmärkten. So bewegten sich die Renditen 10jähriger Staatspapiere in einer engen Range um den Schlussstand vom Freitag. Heute werden Inflationszahlen aus Deutschland und den USA veröffentlicht. Sie könnten bereits Reaktionen an den Anleihemärkten initiieren. Bei den Edelmetallen fehlt es aktuell an Impulsen. Gold, Palladium, Platin und Silber stagnierten auf den Niveaus vom Freitag. Nach den deutlichen Verlusten der Vorwoche zeigten sich bei Öl heute die Bullen und trieben die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil in den Bereich von 78 US-Dollar.

Air India plant verschiedenen Meldungen zufolge bis zu 500 Flugzeuge bei Airbus und Boeing zu bestellen. Die Aktie des europäischen Flugzeugbauers schloss dennoch kaum verändert. Negative Analystenkommentare drückten die Aktie von Fresenius unter die Unterstützungsmarke von EUR 26. SAP wird die Mittelstandssoftware Business byDesigns nicht mehr weiterentwickeln. Die Softwareaktie gab leicht nach. Teamviewer kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Zalando legte deutlich zu nachdem bekannt wurde, dass Vorstand Jim Freeman im Frühjahr 2023 das Unternehmen verläßt.

Fed-Open Market Committee (FOMC) Sitzung zu Zinssätzen (bis 14. Dezember)

Deutschland: Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex, November, endgültig

Italien: Industrieproduktion, Oktober

Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen, Dezember

USA: Verbraucherpreise, November

EZB: Veröffentlichung von wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolio Aktualisierungen und PEPP-Wertpapierleihe Daten

Widerstandsmarken: 14.360/14.570/14.700/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.960/14.100/14.210 Punkte

Der DAX® prallte von der Widerstandsmarke bei 14.360 Punkten nach unten ab und pendelte sich am Nachmittag im Bereich von 14.300 Punkten ein. Damit verharrt der Leitindex weiterhin im Seitwärtstrend zwischen 14.210 und 14.360 Punkten. Im weiteren Wochenverlauf stehen noch zahlreiche Daten zur Veröffentlichung an. Damit besteht die Chance auf einen Ausbruch aus dieser Range. Steigt der Index über 14.360 Punkte besteht die Chance auf einen Anstieg bis 14.570 Punkte. Durchbricht der Leitindex hingegen die Marke von 14.210 Punkte nach unten, droht ein Rücksetzer bis 14.100 Punkte.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HC1Q52 261,90 11.750 28.000 17.03.2023 DAX® HB6PT2 308,58 11.500 33.000 17.03.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 16,54 15 13.417,882311 13.896,90071 Open End DAX® HB9WK6 17,20 10 12.938,798781 13.658,195993 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC15L4 1,96 -15 15.327,129502 14.847,390349 Open End DAX® HC01NL 3,17 -10 15.806,213032 15.087,030339 Open End

