Tagesausblick für 13.07.: DAX zurück über 16.000 Punkte. Immobilien- und Halbleiteraktien stark gefragt.

Die Inflationsrate in den USA sank im Juni auf 3 Prozent nach 4 Prozent im Vormonat. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) fiel auf 4,8 Prozent gegenüber 5,3 Prozent. Die Marktteilnehmer reagierten erleichtert und schoben DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 zwischen 1,5 und 1,8 Prozent nach oben.

Am Anleihemarkt legten die Notierungen von Staatspapieren mehrheitlich deutlich zu. Dies war sowohl bei Kurz- als auch Langläufern zu beobachten. Die Rendite 2jähriger US-Anleihen sank unter 5 Prozent und die Renditen 10jähriger Papiere unter 4 Prozent. Von dieser Entwicklung profierten auch die Rohstoffmärkte. Der Goldpreis sprang über die Marke von 1.950 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber verbesserte sich um rund 3,5 Prozent auf knapp 24 US-Dollar. Freundlich präsentierte sich auch der Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bestätigte heute den gestrigen Ausbruch über die obere Begrenzung des seit Anfang Mai gebildeten Seitwärtstrends und nimmt nun Kurs auf die 200-Tage-Durchschnittslinie von 85,90 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Aixtron, Fresenius Medical Care und Infineon profitierten von positiven Analystenkommentaren. About You sprang nach überraschend guten Daten kräftig an. Porsche steigerte den Absatz im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 15 Prozent auf 167.354 Fahrzeuge. Dabei verbuchte der Sportwagenhersteller kräftiges Wachstum in Europa während der Absatz in China nur um acht Prozent und in Nordamerika nur um 12 Prozent zulegte. Zalando sprang deutlich an und distanzierte sich damit von der Doppel-Bottom-Marke bei EUR 24. Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia zogen nach einer leichten Entspannung am Anleihemarkt kräftig nach oben.

Fielmann und Pepsi veröffentlichen morgen Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Fraport meldet Verkehrszahlen für Juni und Fielmann sowie Südzucker laden zur Hauptversammlung.

China (Mainland)-Trade

China (Mainland)-Trade balance

France-Inflation Final

ECB publishes account of June meeting

United States-PPI demand

United States-Initial Jobless Claims

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 16.050/16.200/16.385 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.540/15.685/15.800/15.970/16.000 Punkte

Der DAX® fackelte nicht lang und übersprang kurz nach Handelsstart die Hürde bei 15.800 Punkten. Damit ist das am vergangenen Donnerstag gerissene Gap geschlossen. Im weiteren Verlauf hat der Leitindex auch die Hürden bei 15.970 und 16.000 Punkten überwunden und näherte sich der kurzfristigen Abwärtstrendlinie. Gelingt der Sprung über das Level eröffnet sich weiteres Potenzial bis zum Hoch von Anfang des Monats bei 16.190 Punkten. Rücksetzer auf 15.800 Punkte würden das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Taucht der Index jedoch unter diese Marke, droht eine Konsolidierung bis 15.540 Punkte.

Reverse-Bonus-Zertifikate eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 11.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.500 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 110 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Faktor-Optionsscheinebieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung des DAX® zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3RWJ

95,94*

18.500

11.000

22.000

15.03.2024

DAX®

HC2CN2

88,02*

18.000

13.000

22.500

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

14,41

12.634,746195

14.214,089469

5

Open End

DAX®

HC01N6

16,72

14.740,320921

15.266,550378

15

Open End

DAX®

HC4YCJ

5,69

15.161,435867

15.476,793733

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC6WGZ

10,00

18.948,874702

17.370,433439

-5

Open End

DAX®

HC6WGY

8,06

16.843,299975

16.316,104686

-15

Open End

DAX®

HC701M

5,56

16.422,18503

16.106,879077

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus-Zertifikaten und Faktor Optionsscheine sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte