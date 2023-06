Tagesausblick für 13.06.: DAX - Bullen zeigen sich vor den Zinsentscheidungen

DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX50 legten, unbeeindruckt von den anstehenden Inflationsdaten und Zinsentscheidungen von Fed und EZB zum Auftakt in die neue Woche zu. Anleger gehen mehrheitlich davon aus, dass die US-Notenbank am Mittwoch keine weitere Erhöhung des Leitzinses verkündet, sondern zunächst eine Zinspause einlegt. Dennoch ist damit zu rechnen, dass die Schwankungen im Wochenverlauf zunehmen könnten.

Am Rentenmarkt bewegt sich seit einigen Tagen wenig. Auch hier warten Investoren erst einmal auf die Daten und Entscheidungen. Der Ölpreis gab derweil weiter nach. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil näherte sich der Marke von 71 US-Dollar und damit dem Tief vor der Ankündigung von Saudi Arabien, im Juli die Förderung um eine Millionen Barrel am Tag zu reduzieren.

Unternehmen im Fokus

Die Verhandlungen wegen mutmaßlichen Corona-Impfschadens gegen BioNTech wurde verschoben. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursaufschlag. Adidas, Hensoldt und ProSiebenSat.1 profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. Novartis will den Entwickler von Medikamenten gegen seltene, schwer chronische Nierenerkrankungen Chinook Therapeutics übernehmen. Der Industriekonzern ThyssenKrupp will verschiedenen Meldungen zufolge die Wasserstofftochter Nucera in den kommenden Wochen an die Börse bringen – wenn das Börsenumfeld stimmt. Wacker Chemie plant die Kapazitäten zur Herstellung von Halbleiter-Polysilizium auszubauen.

FlatexDegiro lädt morgen zur Hauptversammlung. Aurubis lädt zum Capital Markets Day. AMD wird den neuen AI-Chip präsentieren. Der deutsche Bauverband präsentiert ihre mittelfristigen Prognosen. Der Aufsichtsrat von VW diskutiert über die neue Strategie des Konzernchefs Oliver Blume.

Federal Open Market Committee begins two-day meeting on interest rate policyGermany-Inflation Final

Germany-Inflation Final

Spain-Inflation

Germany-ZEW

United States-CPI

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 16.030/16.080/16.100/16.200/16.245/16.330 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.815/15.860/15.915/15.970 Punkte

Nachdem der DAX® über die Marke von 16.000 Punkten und auf ein Tageshoch von 16.126 Punkten sprang, nahmen die Bullen den Fuß vom Gas. So pendelte der Leitindex im weiteren Tagesverlauf zwischen 16.050 und 16.100 Punkten und schloss am oberen Ende der Range. Damit ist der Ausbruch über die Widerstandsmarke gelungen und es eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis 16.200 Punkte. Unterstützung findet der Index zwischen 15.915 und 16.030 Punkten. Eine nachhaltige Trendumkehr ist erst unterhalb von 15.915 Punkten zu erwarten. Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new, sank am Freitag zeitweise unter 14. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB6Q17

191,84

11.750

20.000

15.12.2023

DAX®

HC4VFY

283,31

12.500

30.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

6,16

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

9,28

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

5,75

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

10,39

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

