Tagesausblick für 13.03.: DAX weiter in Rekordlaune. Vier Blue-Chips kommen mit Zahlen

Der US-Konsumentenpreisindex stieg um 3,2 Prozent und setzt die Fed damit zunächst nicht unter Druck, die Zinsen zügig zu senken. Dennoch eröffneten die US-Börsen freundlich und schoben den DAX® auf knapp 18.000 Punkte und damit auf ein neues Allzeithoch. Morgen stehen einige Unternehmensdaten im Fokus ehe in der zweiten Wochenhälfte eine Reihe vielbeachteter Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und den USA in den Fokus rücken.

Die Anleihen gaben nach Bekanntgabe der US-Inflationsdaten mehrheitlich nach. Dies gilt vor allem für US-Papiere. Die Renditen 10-jähriger Bonds stieg daraufhin auf 4,15 Prozent und die Rendite 2-jähriger US-Papiere auf 4,6 Prozent. Bei deutschen Anleihen fielen die Renditeaufschläge deutlich geringer aus. Der Abwärtstrend scheint jedoch zunächst beendet. Der Goldpreis reagierte mit einem Abschlag auf 2.165 US-Dollar. Am Ölmarkt setzte sich der Seitwärtstrend hingegen fort. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil schloss mit 82,50 US-Dollar in der Mitte der Seitwärtsrange.

Unternehmen im Fokus

Deutsche Bank schloss mit EUR 13,60 auf dem höchsten Stand seit März 2022. Fuchs Petrolub will nach guten Zahlen für 2023 die Dividende erhöhen. Die Aktie reagierte mit einem Kursabschlag. Porsche meldete für 2023 einen Umsatzanstieg um 7,7 Prozent und eine Umsatzrendite von 18 Prozent und erreichte damit die selbstgesteckten Ziele. Die Dividende soll auf 2,30 Euro erhöht werden. Nach einem schwachen Start gab die Aktie kräftig Gas. Siltronic bleibt aufgrund von Lieferkettenproblemen für das erste Halbjahr 2024 vorsichtig. Die Ziele für 2028 wurden jedoch bestätigt. Die Aktie präsentierte sich freundlich. Das Papier des Mutterkonzerns Wacker Chemie zog jedoch deutlich stärker nach oben. Die VW-Aktie prallte von der 200-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab. ThyssenKrupp schraubte sich heute bis zum Monatshoch nach oben. Deutet sich hier eine Trendwende an? Gefragt waren zudem Anlagen- und Maschinenbauer wie GEA Group, Jungheinrich, Kion und Krones. Dies spiegelte sich auch im Solactive Deutscher Maschinenbau Performance Index wider.

Morgen werden unter anderem Adidas, E.ON, Geberit, Grand City Properties, Klöckner, MorphoSys, Sandoz, VW und Zalando finale Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 17.789/17.884/17.939/18.031 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.548/17.594/17.640/17.737 Punkte

Der DAX® hat im Tagesverlauf die Hürde bei 17.939 Punkten überwunden damit das jüngste Kursziel abgearbeitet. Die nächste Widerstandsmarke zeigt sich bei 18.031 Punkten (161,8%-Retracementlinie). Der kurzfristige RSI-Indikator hat erneut die überkaufte Zone erreicht, aber: „The trend is your friend!“ Rücksetzer bis 17.789 Punkte dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Ein Stimmungswechsel deutet sich frühestens unterhalb dieser Marke an.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

87,91*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

83,41**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HC9HDX

34,33

14.516,9018

14.516,9018

5,22

Open End

DAX®

HD11T9

17,09

16.245,8191

16.245,8191

10,56

Open End

DAX®

HD273N

11,87

16.772,41

16.772,41

15,51

Open End

DAX®

HD30S4

7,39

17.233,232

17.233,232

25,52

Open End



Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HD3AQ6

31,63

21.125,5057

21.125,5057

-5,61

Open End

DAX®

HD186M

16,60

19.624,0227

19.624,0227

-10,64

Open End

DAX®

HB17J0

8,52

18.803,153

18.803,153

-20,69

Open End

DAX®

HB1207

6,84

18.631,6991

18.631,6991

-25,66

Open End



Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

