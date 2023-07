Tagesausblick für 12.07.: DAX setzt Erholungskurs fort. Nordex im Aufwind.

DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 setzten ihren Erholungskurs gestern fort. Dabei fiel der ZEW-Konjunktur-Index für Deutschland schwächer aus als von einigen Experten erwartet wurde. Zudem bestätigten die finalen Inflationszahlen für Deutschland, dass der Inflationsdruck in der größten Volkswirtschaft Europas weiterhin hoch ist. Hoffnungen auf eine Zinspause und ein Konjunkturpaket in China schürten hingegen vorsichtigen Optimismus. Zudem startet am Freitag die Berichtssaison. Daimler Truck dürfte nicht der einzige Konzern bleiben, der in den kommenden Wochen die Prognosen anpasst. So verbesserten sich die drei europäischen Leitindizes zwischen 0,7 und 1,0 Prozent nach oben.

Die Anleihekurse zeigte zeitweise größerer Schwankungen. Die gilt vor allem für die langlaufende Staatspapiere. Bis Handelsschluss pendelten sich die Notierungen und Renditen jedoch im Bereich des Vortags ein. Die Stabilisierung an den Anleihemärkten stützte heute Edelmetallen wie den Gold- und Silberpreis. Deutet sich bei Gold eine Trendwende an? Oberhalb von 1.940 US-Dollar pro Feinunze könnten weitere Kaufimpulse kommen. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil schielte heute merhfach über die Oberkante des seit Anfang Mai gebildeten Seitwärtstrends erreicht. Bei einem Ausbruch über 76,60 US-Dollar würde sich Aufwärtspotenzial bis 82,60 US-Dollar eröffnen.

Unternehmen im Fokus

Daimler Truck hat die Prognose für das Gesamtjahr erhöht und startet ein Aktienrückkaufprogramm. Evotec und Bristol Myers Squibb erweitern die Partnerschaft im Bereich der Neurologie. Heidelberg Materials bekam heute durch positive Analystenkommetare Unterstützung. Der Windanlagenbauer Nordex hat eine Reihe von Aufträgen aus Frankreich, Italien, Serbien, Spanien und Portugal über insgesamt 363 MW erhalten. Bei Amazon haben heute die 2-tägigen Prime-Days begonnen. PayPal knackt wichtige Widerstandsmarke. Peleton startet mit zweistelligen Kurssprung in den Handel.

About you veröffentlicht Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Spain-Inflation

United States-CPI

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks on inflation

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.800/15.935/16.000/16.030/16.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.580/15.260/15.475/15.540/15.685 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und schraubte sich im weiteren Verlauf schrittweise in Richtung 15.800 Punkte. Gelingt der Ausbruch über diese Hürde eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bis 15.935/16.000 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 15.475 und 15.540 Punkte.

Bonus-Zertifikate eignen sich vor allem für Anleger, die mittelfristig einen moderaten Anstieg des Index erwarten, aber eine kurzfristige begrenzte Konsolidierung nicht ausschließen können. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Bei einem der beiden Produkte wurde die Barriere bei 11.500 Punkten und das Bonuslevel/Cap bei 25.000 Punkten festgelegt Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets oberhalb der Barriere und somit oberhalb von 11.500 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 250 Euro. Wird die Barriere während der Laufzeit hingegen verletzt, droht ein Verlust. Aktuell liegen die Barrieren jeweils über 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs des DAX®.

Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung des DAX® zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC19A5

228,05*

12.250

24.000

15.12.2023

DAX®

HB9DJJ

240,16*

11.500

25.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

13,37

12.540,983834

14.108,606813

5

Open End

DAX®

HC01N6

13,05

14.630,933105

15.153,257417

15

Open End

DAX®

HC4YCJ

4,09

15048,92296

15.361,940558

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC6WGZ

10,85

18.808,255238

17.241,527577

-5

Open End

DAX®

HC6WGY

10,52

16.718,305967

16.195,02299

-15

Open End

DAX®

HC701M

9,04

16.300,316113

15.987,350044

-25

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus-Zertifikaten und Faktor Optionsscheine sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

