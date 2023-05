Tagesausblick für 12.05.: DAX volatil. Bayer, ThyssenKrupp und Silber brechen ein.

Die europäischen Aktienmärkte setzten ihren Konsolidierungskurs heute fort. Zwar deuten die Daten für die US-Erzeugerpreise auf einen Rückgang des Inflationsdrucks hin, aber die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten fielen schwächer aus als von vielen Experten erwartet wurden. Zudem bremsen der erneute Streit um die Schuldenobergrenze in den USA und durchwachsene Wirtschaftsdaten aus China. Die Deflation der Erzeugerpreise in China schüren Zweifel an einem deutlichen Aufschwung. So verlor der DAX® rund 0,3 Prozent gegenüber gestern.

An den Anleihemärkte sorgten die US-Erzeugerpreise für eine gewisse Entspannung. Die Renditen 2- und 10jähriger Staatsanleihen näherten sich in Europa und den USA jeweils ihrem Monatstief. Bei den Edelmetallen musste Silber einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen. Über vier Prozent verlor die Notierung für eine Feinunze und sank damit auf den tiefsten Stand seit Anfang April. Bei Palladium und Platin kam es nach der Rally in den zurückliegenden Tagen zu Gewinnmitnahmen. Die OPEC erwartet eine höhere Ölnachfrage aus China. Dennoch gab die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil erneut nach und setzte damit den Abwärtstrend zunächst fort. Beim Phelix Future (Strompreis-Future) und beim ICE EUA Future (Carbon-Future) deutete sich gestern ein Ausbruch über eine Widerstandsmarke an. Heute gaben beide Notierungen jedoch etwas nach.

Unternehmen im Fokus

Bayer präsentierte für Q1 schwache Zahlen und schränkte die Jahresprognose auf das untere Ende ein. Anleger quittierten dies mit einem Kursabschlag von rund sieben Prozent. Die Deutsche Telekom, Hannover Rück und SMA Solar konnten hingegen mit ihren Daten für die ersten drei Monate des Jahres positiv überraschen. Die Bonner haben ihre Prognose für das Gesamtjahr sogar leicht angehoben. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursaufschlag. ThyssenKrupp meldeten für das abgelaufene Quartal einen Einbruch beim EBIT. Zwar hält der Industriekonzern an den Jahresprognosen fest. Das MDAX®-Papier brach dennoch ein.

Morgen melden unter anderem Allianz, Nordex, Richmont, Société Général und Vitesco Technolgies (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Dürr, HelloFresh und Hensoldt laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Inhaber von endlos laufenden Hebelprodukten wie Faktor Optionsscheinen, Mini Future und Turbo Open End sollten bedenken, dass es am Tag der Dividendenzahlung zu einer Anpassung der Produktparameter kommt. Telefonica Deutschland lädt morgen zum Kapitalmarkttag.

G7 Finance Ministers and Central Bank Governors‘ Meeting in Niigata

France-Inflation Final

United States-Imports/Exports

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 15.960/16.020/16.140 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.780/15.800/15.840/15.860/15.880 Punkte

Der DAX® startete freundlich in den Handelstag. Allerdings drehte das Aktienbarometer kurz nach Handelsbeginn bei 15.960 Punkten nach Süden und verlor zeitweise 200 Punkte. Im Bereich von 15.780 Punkten hat sich der Leitindex wieder gefangen und zum Handelsschluss zeigten sich einige Bullen und schoben den Index über die Marke von 15.800 Punkte. Der Konsolidierungskurs bleibt damit intakt. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 15.880 Punkte. Das Aufwärtspotenzial ist aktuell beschränkt. Zu stark scheint aktuell die Widerstandszone rund um die 16.000 Punktemarke. Auf der Unterseite findet der DAX® bei 15.780/15.800 Punkten eine Unterstützungszone. Bricht der Index unter das Level, droht eine Verkaufswelle bis 15.680 Punkte.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB6Q17

186,91

11.750

20.000

15.12.2023

DAX®

HC4VFY

270,77

12.500

30.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XP9

30,82

13.300

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

9,87

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1AYL

6,84

15.500

12.12.2023

DAX®

HC37PA

13,56

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte