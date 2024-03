Tagesausblick für 12.03.: DAX schließt vor US-Inflationszahlen leichter. Delivery Hero und Deutsche Bank legen zu.

Der DAX® gab zum Handelsauftakt bis auf 17.700 Punkte nach und pendelte im weiteren Verlauf seitwärts. Aus den USA kamen keine signifikanten Impulse. Dort warten Investoren unter anderem auf den Konsumentenpreisindex, der morgen veröffentlicht wird.

An den Anleihemärkten gaben die Wertpapiere heute mehrheitlich nach. Dies galt vor allem für 2-jährige Bundesanleihen und vergleichbare US-Staatsanleihen. Die langfristigen Papiere zeigten sich hingegen stabil. Bei den Edelmetallen haben die Bullen das Zepter weiterhin in der Hand. Der Goldpreis verbesserte sich auf 2.183 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber stieg auf 24,45 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil sank hingegen auf 81,80 US-Dollar und damit an das untere Ende der seit Mitte Februar gebildeten Seitwärtsspanne.

Unternehmen im Fokus

Die Allianz plant ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm. Profitieren konnte das Papier von dieser Meldung jedoch nicht. Brenntag kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Delivery Hero setzte den Erholungskurs fort und stieg über die Widerstandsmarke von EUR 24,20. Deutsche Bank hat das Februarhoch überschritten. Infineon prallte erneut an der 61,8%-Retracementlinie nach unten ab und stabilisierte sich zunächst bei EUR 33,40. Immobilienaktien standen heute auf dem Einkaufszettel vieler Investoren. LEG Immobilien will trotz Verluste für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende zahlen. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursplus. Vonovia hat im Tagesverlauf die Widerstandsmarke bei EUR 27 überschritten.

Morgen werden unter anderem Fuchs, Porsche, Siltronic, TAG Immobilien und Wacker Chemie finale Geschäftszahlen präsentieren und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Roche Holding lädt zur Hauptversammlung.

Germany-Inflation Final

United States-CPI

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

ECB bank supervisor Buch speaks

French central bank updates economic forecasts

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 17.737/17.789/17.884/17.939/18.031 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.548/17.594/17.640 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten und stabilisierte sich bei rund 17.700 Punkten. Damit ist die Kreuzunterstützung bei 17.737 Punkten zunächst unterschritten. Solange dieses Level nicht überschritten wird, muss mit einer Konsolidierung bis 17.640 Punkte (jüngstes Tief und 61,8%-Retracementlinie) gerechnet werden. Der kurzfristige MACD- und RSI-Indikator stützen dies. Eine nachhaltige Kaufbereitschaft dürfte es frühestens oberhalb der einstigen Ausbruchslinie bei 17.789 Punkten geben.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

87,91*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

83,41**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HC9HDX

32,08

14.514,177

14.514,177

5,55

Open End

DAX®

HD2SRR

1,68

16.063,3158

16.063,3158

10,63

Open End

DAX®

HD20Q0

11,19

16.607,1125

16.607,1125

15,89

Open End

DAX®

HD2701

6,98

17.029,8735

17.029,8735

25,50

Open End



Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HD2NHT

29,59

20.671,8839

20.671,8839

-5,96

Open End

DAX®

HD06YK

17,05

19.418,5681

19.418,5681

-10,25

Open End

DAX®

HC8SG4

8,54

18.561,1865

18.561,1865

-20,18

Open End

DAX®

HR988Y

6,80

18.381,2653

18.381,2653

-25,91

Open End



Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Funktionsweisen der Produkte