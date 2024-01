Tagesausblick für 11.01.: Anleger warten auf US-Inflationsdaten. Heidelberg Materials mit neuem Allzeithoch.

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Der DAX® bewegte sich heute in einer engen Range. Weder aus den USA noch aus Asien kamen signifikante Impulse und die Nachrichtenlage war mau. Dies könnte sich in den kommenden Tagen ändern. Morgen werden Inflationsdaten aus den USA erwartet und in Kürze startet die Berichtssaison. Einen charttechnischen Ausblick auf DAX®, Dow und ausgewählte Einzelaktien geben heute Abend Chart-Experte Martin Utzschneider und UniCredit-Hebelproduktexperte Dominik Auricht in ihrem Webinar. Weitere Infos finden Sie hier.

An den Anleihemärkten blieb es heute ruhig. Die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten könnten morgen für Ausschläge sorgen. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei Edelmetallen wie Gold und Silber. Der Preis für eine Feinunze Gold stagnierte heute bei rund 2.025 US-Dollar und der Silberpreis bei knapp 23 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bayer musste heute deutliche Abschläge hinnehmen. Heidelberg Materials markierte hingegen ein neues Allzeithoch. Nordex konnte einen weiteren Großauftrag über insgesamt 197,1 MW an Land ziehen. Redcare Pharmacy meldete Eckdaten für das abgelaufene Quartal. Demnach legte der Umsatz zweistellig gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Die Aktie schloss dennoch mit einem stattlichen Minus. Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Imobilien und Vonovia weiterhin stark gefragt.

Morgen veröffentlicht Südzucker Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

United States-Jobless

United States-CPI

Germany-Current account

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks before bankers‘ group

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 16.782/16.960/17.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.458/16.554/6.642 Punkte

Am Vormittag zeigten sich die Bullen noch recht mutig und schoben den DAX® zeitweise auf 16.750 Punkte. Einmal mehr fehlten Anschlusskäufe und so wurden die Tagesgewinne wieder eingedampft. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild somit unverändert. Auf der Oberseite findet der Leitindex bei 16.782 Punkten die nächste Hürde. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 17.000 Punkte. Auf der Unterseite hat sich zwischen 16.554 und 16.620 Punkten eine breite Unterstützungszone gebildet.

Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

94,66*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

98,20**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,45

13.353,46604

15.022,649295

5

Open End

DAX®

HC977R

11,09

15.022,47784

15.857,727608

10

Open End

DAX®

HC0558

9,89

15.578,815106

16.134,978805

15

Open End

DAX®

HD136D

9,81

16.023,884919

16.357,181725

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

7,23

20.026,769946

18.358,540009

-5

Open End

DAX®

HC8E76

5,04

18.357,758146

17.522,48015

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

9,16

17.801,42088

17.244,236406

-15

Open End

DAX®

HD15GY

6,24

17.356,351067

17.023,109127

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

