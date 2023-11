Tagesausblick für 10.11.: DAX bestätigt Ausbruch aus Abwärtstrend. Anleihenmarkt stützt.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einem verhaltenen Beginn zeigten sich heute erneut die Bullen und schoben den DAX® über die Marke von 15.300 Punkte. Unterstützung kam in erster Linie von guten Unternehmenszahlen und der leichten Entspannung an den Rentenmärkten. Das Angstbarometer VDAX®new new erreichte heute ein mehrwöchiges Tief.

Die Krisenherde rund um den Globus rücken bei den Investoren aktuell etwas in den Hintergrund. Die Berichtssaison und die Zinsentwicklung bestimmen das Geschehen. Mit dem deutlichen Rückgang der Anleiherenditen sank in den vergangenen Tagen der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX®new auf 14. Der langjährige Durchschnitt liegt bei rund 19,5 und bei Ausbruch des Israelkonflikts notierte der Volatilitätsindex zeitweise bei 25. Ein hoher Wert suggeriert eine hohe Unsicherheit. Morgen werden erneut einige Notenbänker Reden halten und die Investoren werden genau auf mögliche Signale zum künftigen Zinskurs achten. Der jüngste Kursrückgang beim Öl könnte positive Effekte auf die Inflation und damit auf die Notenbankpolitik haben. Heute legte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zwar zu. Der Trend ist zunächst jedoch weiterhin abwärtsgerichtet.

Unternehmen im Fokus

Mit Airbus, Brenntag, Deutsche Telekom, Merck, Hannover Rück, Henkel und Rheinmetall meldeten heute sieben DAX®-Unternehmen Zahlen. Die Reaktionen fielen teils recht extrem aus. Airbus, Hannover Rück und Rheinmetall mussten im Tagesverlauf Federn lassen. Brenntag, Deutsche Telekom, Henkel und Merck legten teils kräftig zu. Aus der zweiten Reihe berichteten unter anderem Deutz, Fielmann, GFT Technologies, Jenoptik, LEG Immobilien und SMA Solar. BASF bestätigte den Ausbruch aus dem von April bis Oktober gebildeten Abwärtstrend. Bahnt sich hier eine Trendwende an? Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Recyclingspezialisten Befesa.

Morgen werden unter anderem Allianz, Bechtle, Borussia Dortmund, Jungheinrich, Richemont und United Internet Geschäftszahlen veröffentlichen.

Widerstandsmarken: 15.338/15.569/15.806/15.987 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.587/14.800/14.935/15.164/15.261 Punkte

Der DAX® ist im Tagesverlauf aus der Handelsspanne zwischen 15.068 und 15.292 Punkten nach oben ausgebrochen und markierte bei 15.338 Punkten ein vorläufiges Hoch. Rücksetzer bis 15.261 oder gar 15.164 Punkte dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Gelingt der Ausbruch über 15.338 Punkte eröffnet sich weiteres Potenzial bis 15.569 Punkte. Kippt der Leitindex jedoch unter 15.164 Punkte droht eine Konsolidierung bis 15.068 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

250,96

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC9XL8

200,74

11.500

21.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

14,82

12.186,225555

13.709,503749

5

Open End

DAX®

HC07KP

19,74

13.709,34728

14.471,586989

10

Open End

DAX®

HC07M8

10,05

14.217,054522

14.724,603368

15

Open End

DAX®

HD04LH

16,93

14.623,220316

14.927,383299

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,53

18.276,208962

16.753,800755

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

5,23

16.753,087236

15.990,821767

-10

Open End

DAX®

HC73RN

6,27

16.245,379994

15.736,8996

-15

Open End

DAX®

HC65NK

3,06

15.839,214201

15.535,101288

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

