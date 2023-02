Tagesausblick für 10.02.: DAX steckt in Seitwärtstrend fest. Maschinenbau- und Wasserstoffaktien gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die europäischen Aktienmärkte schlossen heute den dritten Tag in Folge im Plus. Damit setzten DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 den Aufwärtstrend fort. Zwar legte die Inflationsrate in Deutschland im Januar gegenüber Dezember zu. Dennoch gehen immer mehr Experten davon aus, dass der Zenit überwunden ist. Hinzu kam eine Reihe guter Unternehmensnachrichten, die Anleger in Kauflaune verstetzte.

An den Anleihemärkte war wenig Bewegung zu beobachten. Die Rendite 10jähriger Staatspapiere gab zwar zeitweise deutlich nach. Im Tagesverlauf näherte sich die Rendite allerdings wieder dem Schlussstand von gestern. Bei den Edelmetallen warten Investoren ebenfalls auf neue Impulse. Der Goldpreis stagnierte bei 1.875 US-Dollar pro Feinunze und der Silberpreis bei 22,30 US-Dollar. Spekulationen auf eine steigende Ölnachfrage aus China stützte den Ölpreis in den zurückliegenden Tagen. Heute bremste die Meldung, wonach in den USA die Fördermenge zuletzt leicht anstieg, den Aufwärtstrend. So schloss die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil heute etwas tiefer bei rund 84 US-Dollar.

Bayer bekommt im Sommer einen neuen Chef. Die Aktie reagierte mit einem Kursabschlag. Die Deutsche Börse übertraf im vierten Quartal die Erwartungen vieler Marktteilnehmer. Delivery Hero will 2023 Gewinne einfahren. Anleger nahmen jedoch die durchwachsenen Zahlen zum abgelaufenen Quartal zum Anlass zu verkaufen und drückten das Papier über sieben Prozent nach unten. Einem Bericht in der Wirtschaftswoche zufolge plant Fresenius, die Kontrolle über die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) abzugeben. Die Aktie des Mutterkonzerns legte daraufhin deutlich zu. Der Anteilsschein von FMC gab higegen nach. Infineon wurde von einer positiven Stimmung im Sektor beflügelt. Shop Apotheke sackt nach negativem Analystenkommentar ab. Siemens erhöhte nach einem starken ersten Geschäftsquartal die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23. Die Aktie stieg daraufhin auf den höchsten Stand seit Anfang 2022. In den USA schob sich die Aktien von Tesla in den ersten Handelsstunden über die Marke von 200 US-Dollar. Stark gefragt waren zudem Halbleiteraktien wie NXP und Nvidia.

Bei den Strategie- und Themenindizes präsentierten sich heute der Solactive Deutscher Maschinenbau Index sowie Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen Index und der Hydrogen Select Index relativ stark. Der Maschinenbau Index wurde vor allem von den Aktien von Elmos Semiconductor und Süss Micro beflügelt. Bei den Wasserstoffindizes sorgten unter anderem General Motors und PowerCell für Schwung nach oben.

Morgen wird unter anderem Carl Zeiss Meditec Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben.

China: Erzeugerpreise, Januar

China: Verbraucherpreise, Januar

Großbritannien: Industrieproduktion, Dezember

Großbritannien: BIP Q4, erste Schätzung

Italien: Industrieproduktion, Dezember

EZB gibt Ergebnisse für frühe TLTRO-Rückzahlung bekannt

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Februar, vorläufig

Gouverneur des Federal Reserve Board, Waller, spricht über „Digital Assets“ auf der Veranstaltung „Digital Money, Decentralized Finance, and the Puzzle of Crypto“ des Global Interdependence Center

FED-Präsident von Philadelphia, Harker, spricht zum Thema „Wie haben die Amerikaner ihre Finanzen und Einkäufe während und nach der Pandemie verwaltet?“ auf der Veranstaltung „Digital Money, Decentralized Finance, and the Puzzle of Crypto“ des Global Interdependence Center

Widerstandsmarken: 15.700/16.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.360/14.550/14.920/15.245 Punkte

Der DAX® eröffnete heute freundlich und verbesserte sich zeitweise auf 15.660 Punkte. Am Nachmittag bröckelten allerdings die Gewinne etwas ab. Zum Handelsschluss stabilisierte sich der Leitindex bei 15.530 Punkten. Damit bleibt er im seit Monatsbeginn gebildeten Seitwärtstrend zwischen 15.245 und 15.700 Punkte. Ein neuer Trend zeichnet sich frühestens bei einem Ausbruch aus dieser Range aus. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.170 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 15.245 Punkte droht eine Konsolidierung bis 14.920 Punkte.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in Pkt

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Beobachtungstag

DAX®

HB4AK5

267,40

11.500

27.500

16.06.2023

DAX®

HB4UFQ

333,78

10.500

35.000

15.09.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

29,95

15

14.386,704695

14.900,310053

Open End

DAX®

HC01HP

21,69

20

14.643,587516

15.028,713868

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

5,30

-15

16.439,233772

15.924,685755

Open End

DAX®

HC30J6

2,56

-20

16.182,350952

15.797,210999

Open End



