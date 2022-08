Tagesausblick für 09.08.: DAX – Aufwärtstrend intakt. Wasserstoffaktien weiterhin gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gute Exportdaten aus China gaben Investoren gestern Kaufimpulse. So verbesserten sich DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 jeweils um rund ein Prozent. Die Stimmung ist zwar mehrheitlich gut allerdings nicht euphorisch. Schließlich werden im Laufe der Woche noch Inflationszahlen aus den USA veröffentlicht.

An den Anleihemärkten blieb es ruhig. Die Renditen langfristiger europäischer und US-amerikanischer Staatstitel bewegten sich im Bereich ihres Schlussstands vom Freitag. Bei den Edelmetallen zeigte sich ein gemischtes Bild. Der Goldpreis stagnierte bei rund 1.790 US-Dollar. Die Notierung für eine Feinunze Silber zog hingegen um rund 3,7 Prozent und der Preis für Palladium um knapp sechs Prozent nach oben. Der Ölpreis hat sich derweil nach dem Kurssturz der vergangenen Woche gefangen.

Unternehmen im Fokus

BioNTech verbuchte im zweiten Quartal einen Gewinn- und Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal. Angesichts des starken ersten Quartals hält das Management weiterhin an den Zielen für das Gesamtjahr fest. Die Aktie tauchte zweistellig ab. Die Deutsche Lufthansa geht davon aus, dass die Talsohle bei den Flugausfällen durchschritten ist. Nach der Einigung mit dem dem Bodenpersonal, stehen nun die Tarifgespräche mit den Piloten an. Die Deutsche Post musste trotz positiver Analystenkommentare deutlich Federn lassen. HelloFresh konnte einen Teil der Verluste vom Freitag wieder ausmerzen und bestätigte damit den kurzfristigen Aufwärtstrend. Die Porsche Holding schraubte den Gewinn im ersten Halbjahr um rund 31 Prozent nach oben. Der DAX®-Wert schloss rund ein Prozent fester. Siemens Energy erklärte bei der Vorlage der Quartalszahlen, an der angepeilten operativen Marge für das Gesamtjahr von zwei Prozent festzuhalten. Die Aktie bestätigte zwar den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 16,20. Allerdings konnte sich das Papier nicht merklich weiter von dieser Marke distanzieren.

Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten die Wasserstoffindizes Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index sowie der ESG Global Anti Plastic Index.

Aus Europa werden heute unter anderem Continental, Fraport, Münchener Rück.,Scout24 und Wacker Neuson die Geschäftsbücher öffnen.

Produktivität USA, Q2 (vorläufig)

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.770/13.900/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100/13.300/13.350/13.570 Punkte

Der DAX® bestätigte erneut den Ausbruch über 13.570 Punkte und kratzte bereits an der nächsten Widerstandsmarke bei 13.770 Punkte. Behält der Index das Aufwärtsmomentum und überwindet die Marke von 13.770 Punkten besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 13.900/14.100 Punkte. Das Bild ist aktuell bullish. Unterstützung findet der Index bei 13.300/13.350 Punkten. Ein Stimmungsumschwung zeichnet sich frühestens unterhalb der Unterstützugszone ab.

Betrachtungszeitraum: 14.06.2021 – 08.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 09.08.2014– 08.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

