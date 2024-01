Tagesausblick für 09.01.: DAX - Wall Street beflügelt. Airbus und Redcare Pharmacy auf Rekordhoch.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einem schwachen Handelsauftakt drehte der DAX® am späten Vormittag nach oben und schob sich bis Börsenschluss an die 16.700 Punktemarke. Ein schwacher Sentix-Konjunkturindex und eine positive Eröffnung an der Wall Street gaben dem Leitindex Rückenwind. Im Wochenverlauf werden noch Inflationszahlen aus den USA erwartet. Sie könnten wichtige Indikationen für den weiteren Kurs der Fed liefern.

An den Anleihemärkten hat sich die Lage wieder etwas beruhigt. In der zurückliegenden Woche dämpfte die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung die Zinssenkungserwartungen und setzte entsprechend die Notierungen von Staatsanleihen mehrheitlich unter Druck. Heute machten Staatspapiere wieder Boden gut. Edelmetalle wie Gold und Silber pendelten im Tagesverlauf im Bereich ihres Schlusskurses vom Freitag. Der Ölpreis erfuhr hingegen einen kräftigen Dämpfer. Vergangene Woche hangelte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 79 US-Dollar nach oben. Meldungen wonach die OPEC die Förderung erhöhte und Saudi Arabien den Preis für Arab Light Crude deutlich senkte, sorgten heute für einen Preisrückgang auf rund 76 US-Dollar pro Barrel Brent Crude Oil.

Unternehmen im Fokus

Apple startet Anfang Februar mit dem Verkauf des neuen Vision Pro Headsets. Erneute Probleme mit dem 737Max-Modell des Konkurrenten Boeing gaben der Aktie von Airbus Auftrieb. Carl Zeiss Meditec profitierte von positiven Analystenkommentaren. Finanzwerte wie Commerzbank und Deutsche Bank waren stark gefragt. Evotec erhält im Rahmen einer neuen Partnerschaft einen Millionenbetrag von Bristol Myers. Infineon prallte an 200-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab. Redcare Pharmacy durchbrach einen wichtigen Widerstand und markierte ein neues Allzeithoch. Zalando stand nach negativen Analystenkommentaren weiter unter Druck.

Germany-Industrial production

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr participates in banking regulation discussion

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 16.782/16.960/17.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.458/16.554/16.586/16.642 Punkte

Der heutige Handelsstart war eher holprig. So tauchte der DAX® am Vormittag zeitweise in den Bereich von 16.500 Punkte. Dann meldeten sich jedoch die Bullen zurück und schoben den Leitindex knapp 200 Punkte nach oben. Mit dem Ausbruch über die Widerstandsmarke bei 16.642 Punkten eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 16.782/16.960 Punkte. Der kurzfristige Trend ist damit aufwärtsgerichtet. Rücksetzer bis 16.586 Punkte dürften das bullish Bild nicht trüben. Unterhalb von 16.554 Punkten könnte die Stimmung allerdings kippen.

Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

94,14*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

97,01**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,49

13.283,655103

14.944,111991

5

Open End

DAX®

HC977R

11,21

14.943,600526

15.774,464715

10

Open End

DAX®

HC0558

10,07

15.496,915666

16.050,155555

15

Open End

DAX®

HD136D

10,16

15.939,567779

16.271,110789

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

7,19

19.915,253347

18.256,312743

-5

Open End

DAX®

HC8E76

5,01

18.255,307924

17.424,691413

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

9,06

17.701,992784

17.147,92041

-15

Open End

DAX®

HD15GY

6,15

17.259,340671

16.927,96133

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

