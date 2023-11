Tagesausblick für 08.11.: DAX - Bullen bleiben dran. 8 DAX-Konzerne legen Zahlen vor.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Schwache Handelsdaten aus China und ein Kursrücksetzer am Anleihemarkt gab dem DAX® zu Handelsbeginn einen kleinen Dämpfer. Am Nachmittag drehten die Märkte mit Unterstützung der US-Börsen und der Rentenmärkte allerdings wieder nach oben und so schloss der DAX® gar knapp im Plus.

An den Anleihemärkten legten die Notierungen mehrheitlich wieder zu. Dabei gab die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf 2,66 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 4,59 Prozent nach. Der Renditerückgang drückte heute auch auf den Gold- und Silberpreis. Der Kurs für eine Feinunze Silber verlor rund 2,4 Prozent auf 22,50 US-Dollar. Palladium gab gar über vier Prozent nach. Die schwachen Wirtschaftsdaten aus China hinterließen auch beim Ölpreis tiefe Spuren. Dabei sank der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 82,50 US-Dollar und testete damit die 200-Tage-Durchschnittslinie.

Unternehmen im Fokus

Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich allerdings Bewegung. Hier fielen unter anderem Daimler Trucks, Fraport, Rational, Schaeffler und Telefonica Deutschland auf. Der Nutzfahrzeughersteller konnte im abgelaufenen Quartal den Umsatz und Gewinn erneut steigern und bestätigte den Ausblick auf das Gesamtjahr. Allerdings brach der Auftragsbestand deutlich ein. Gewinn und Umsatz des Flughafenbetreibers legten von Juli bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum jeweils zweistellig zu. Der Großküchenhersteller Rational musste in den drei Monaten bis September beim Umsatz und Gewinn einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum hinnehmen. Der Automobilzulieferer verbuchte zwar einen Gewinn- und Umsatzrückgang. Konnte damit jedoch die Erwartungen vieler Experten übertreffen. Telefonica plant die Tochter Telefonica Deutschland komplett zu übernehmen.

Morgen melden unter anderem Adidas, Airbus, Auto1 Group, Basler, Commerzbank, Continental, Deutsche Post, E.On, Elmos Semiconductor, Evotec, Heidelberger Druck, Munich Re., Lanxess, Siemens Healthineers, Under Amour und Walt Disney finale Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Germany-Inflation Final

ECB chief economist Lane speaks

ECB publishes September’s Consumer Expectation Survey

Euro Zone-Retail Sales

Federal Reserve Board Governor Cook speaks on financial stability in Dublin, Ireland

Bundesbank President Joachim Nagel speaks in London on the “State of the Euro-area Economy and Outlook”

Euro zone finance ministers meet on inflation developments and fiscal policy coordination, banking union

Federal Reserve Chair Powell gives opening remarks at Fed statistics conference

New York Federal Reserve Bank President Williams speaks at Fed event

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr discusses the CRA

Federal Reserve Vice Chair Jefferson speaks at Fed event

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 15.175/15.265/15.570/15.806/15.987 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.587/14.800/14.925/15.068 Punkte

Knackt der DAX® den Abwärtstrend? Mit der Erholung am Nachmittag erreichte der Index die Oberkante des Abwärtstrends. Ein Ausbruch über 15.175 Punkte könnte den nötigen Impuls für eine Erholung bis 15.265 Punkte auslösen. Die Chance auf eine nachhaltige Aufwärtsbewegung zeigt sich jedoch frühestens oberhalb von 15.265 Punkten. Bis dahin muss mit weiteren Rücksetzern bsi 14.925 Punkte gerechnet werden.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

248,24

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC9XL8

199,54

11.500

21.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

14,06

12.111,305905

13.625,219143

5

Open End

DAX®

HC07KP

17,86

13.625,063636

14.382,617174

10

Open End

DAX®

HC07M8

8,68

14.129,649547

14.634,078036

15

Open End

DAX®

HD04LH

13,48

14.533,31827

14.835,611295

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,84

18.163,848726

16.650,800127

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

5,83

16.650,090995

15.892,511855

-10

Open End

DAX®

HC73RN

7,42

16.145,505084

15.640,150775

-15

Open End

DAX®

HC65NK

4,10

15.741,836356

15.439,593098

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Funktionsweisen der HVB Produkte