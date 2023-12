Tagesausblick für 07.12.: DAX setzt Höhenflug fort. Anleger steigen Autobauern und Chemiekonzernen ein.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® erreichte das nächste Ziel. Rückenwind gab es einmal mehr von der Zinsseite sowie von einer festeren Eröffnung an der Wall Street. Gleichzeitig stieg jedoch der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new. Angesichts des Höhenflugs des Index sichern einige Investoren erste Positionen ab.

Am Anleihe- und Edelmetallmarkt blieb es relativ ruhig. Die Renditen deutscher Staatspapiere gaben leicht nach. In den USA blieben sie derweil stabil. Die Notierungen für Gold und Silber pendelten sich nach dem gestrigen Rücksetzer ebenfalls ein. Mit dem Ölpreis ging es derweil erneut abwärts. So sank die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 74,60 USD und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli diesen Jahres. Dabei belasten vor allem Konjunktursorgen.

Unternehmen im Fokus

Die Hiobsbotschaften aus der Pharmaindustrie reißen nicht ab. Nach Bayer musste nun auch Merck eine Phase III-Studie des potenziellen Blockbusters Evobrutinib abbrechen. Zuvor hatte bereits MorphoSys durchwachsene Ergebnisse ihres Hoffnungsträgers veröffentlicht. Der Biotechkonzern hat das kürzlich gerissene Gap längste wieder ausgebügelt. Ob Merck die heutigen Verluste zügig wieder aufholt, bleibt abzuwarten. Jungheinrich erreichte die 200-Tage-Durchschnittslinie. Rückversicherer wie Hannover Rück. und Münchener Rück. stiegen auf ein neues Allzeithoch. In der Chemieindustrie deutet sich einer Umfrage des ifo-Instituts eine Verbesserung des Geschäftsklimas an. Chemietitel wie BASF und Lanxess konnten zuletzt zulegen. Zudem stiegen Anleger heute verstärkt bei Autobauern wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW ein-.

BASF und Sanofi laden jeweils zum Investorentag und Broadcom meldet Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

China (Mainland)-Trade balance

Germany-Industrial production

Euro Zone-GDP Revised

United States-Jobless

Euro zone finance ministers meet on draft budget plans for 2024

Federal Reserve issues Flow of Funds accounts for Q3 2023

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 16.741/16.845 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.137/16.195/16.253/16.375/16.439/16.626 Punkte

Der DAX® kratzte heute kurzzeitig an der 161,8%-Retracementlinie bei 16,741 Punkten. Damit ist auch dieses Ziel abgearbeitet. Die nächste Hürde liegt an der Oberkante des Aufwärtstrendkanals bei 16.845 Punkten. Die Lage ist jedoch weiterhin „überkauft“. Kippt der Index unter 16.626 Punkte muss mit Rücksetzern bis 16.439 Punkten gerechnet werden.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD0NN7

237,90

11.600

25.000

20.09.2024

DAX®

HC74VS

286,63

13.000

30.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,69

13.229,248531

14.882,904597

5

Open End

DAX®

HC977R

11,87

14.882,734737

15.710,214788

10

Open End

DAX®

HC0558

11,19

15.433,896805

15.984,886921

15

Open End

DAX®

HD136D

12,93

15.874,82646

16.205,02285

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

7,27

19.840,475582

18.187,763966

-5

Open End

DAX®

HC8E76

5,20

18.186,989377

17.359,48136

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

9,75

17.635,827308

17.083,825913

-15

Open End

DAX®

HD15GY

7,34

17.194,897653

16.864,755618

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte