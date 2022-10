Tagesausblick für 07.10.: DAX – Anleger bleiben nervös. Ölpreis steigt!

Die Anleger bleiben weiterhin vorsichtig. Anfang der Woche kursierten Spekulationen, dass die Notenbanken die geldpolitischen Zügel möglicherweise doch nicht so stramm anziehen, wie noch vor einigen Wochen befürchtet wurde. Die starken ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA vom Mittwoch verpassten diesen Spekulationen allerdings einen Dämpfer und drückten auf die Stimmung am Aktienmarkt. Heute wird der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.

Die Entwicklungen am Anleihemarkt deuten darauf hin, dass auch der US-Arbeitsmarktbericht robust ausfallen und die Fed somit weiterhin kräftig an der Zinsschraube drehen könnte. Die Renditen 10jähriger europäischer und US-amerikanischer Staatsanleihen legten gestern erneut zu. Dies wiederum nimmt den Edelmetallbullen den Wind aus den Segeln. So stagnierten die Preise für eine Feinunze Gold und Silber auf dem Vortagesniveau. Die seitens der OPEC+ Staaten beschlossene Kürzung der Ölförderung stützte den Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil näherte sich dem Septemberhoch von 95,50 US-Dollar.

In Deutschland ist der Pkw-Absatz im September um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW zählten gestern zu den Gewinnern im DAX®. BASF gründet mit Hannong Chemicals zur Produktion nichtionische Tenside in Asien ein Joint Venture. Die Chemieaktie gab dennoch nach. Merck wird ab 2023 möglicherweise wieder ihre Fühler nach großen Unternehmen ausstrecken. Schließlich will der Konzern den Umsatz bis 2025 auf 25 Milliarden Euro steigern. 2021 waren es 19,7 Milliarden Euro. Münchener Rück übernimmt die Softwaretochter Apinity von der Allianz. Bei den Anlegern kam der Deal nicht gut an. Bei Siemens Energy stockt der Übernahmeplan für Siemens Gamesa. Es fehlt noch das Einverständnis der spanischen Börsenaufsicht CNMV. Die Aktie kam daraufhin wieder unter Druck.

Amazon wird am 11. und 12. Okober erneut einen Prime Day veranstalten. Nio startet den Verkauf ihres E-Autos in Europa.

Deutschland – Außenhandelspreise, August

Deutschland – Industrieproduktion, August

Deutschland – Einzelhandelsumsatz, August

Ergebnisse der EZB-Umfrage zu den Verbrauchererwartungen – August

Veröffentlichung der EZB-Protokolle zur Zinssitzung

USA: Arbeitsmarktbericht, September

FED-Präsident von New York, Williams, nimmt an einem Kamingespräch und einer moderierten Fragestunde teil

Widerstandsmarken: 12.670/12.930/13.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000/12.140/12.360 Punkte

Der DAX® startete mit einem Gap nach oben in den Handel und markierte kurz nach Handelsbeginn bei 12.640 ein Tageshoch. Im weiteren Verlauf gab der Index die Gewinne allerdings wieder ab und pendelte sich schließlich zwischen 12.400 und 12.500 Punkten ein und ging damit mit leichten Verlusten aus den Handel. Bei rund 12.670 Punkten hat der Leitindex nun eine kurzfristige Widerstandsmarke entwickelt. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.930 Punkte. Bis dahin sollten Anleger die Unterstützungsmarke bei 12.360 Punkten im Auge behalten. Kippt der DAX® unter die Marke droht eine Abwärtsbewegung bis 12.000 Punkte.

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 3,58 15 11.683,947473 12.101,064398 Open End DAX® HB9WK6 5,78 10 11.66,700378 11.893,128919 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.10.2022; 17:30 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 8,74 -15 13.350,878235 12.932,995746 Open End DAX® HB9WKB 6,58 -20 13.142,254687 12.829,469025 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.10.2022; 17:30 Uhr

