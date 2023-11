Tagesausblick für 07.10.: DAX - Anleger atmen durch. BioNTech und Uber im Blickpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® startete mit leichten Verlusten in die neue Woche. Unterstützung bekam der deutsche Aktienmarkt zwar durch gute Vorgaben aus Asien und den USA. Schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA sorgten Ende vergangener Woche für eine sichtliche Entspannung an den Anleihemärkten. Der deutsche Industrieumsatz ging im September jedoch um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück und bremste die Kauflaune.

An den Anleihenmärkten mussten die Investoren den Kurssprung vom Freitag erst einmal verkraften. So gaben die Papiere in Europa und den USA mehrheitlich etwas nach. Edelmetalle wie Gold und Silber pendelten derweil in der Seitwärtsrange der zurückliegenden Woche. Beim Goldpreis bleibt die 2.000 USD-Marke somit weiterhin in greifbarer Nähe. Ein ähnliches Bild zeigte sich heute beim Ölpreis. Zwar legte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil etwas zu. Der Trend ist dennoch abwärtsgerichtet. Der Strompreis gemessen am Phelix DE Base Year Future kam heute erneut kräftig unter Druck und setzte auf dem Oktobertief auf.

Unternehmen im Fokus

Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich allerdings Bewegung. Hier fielen unter anderem BioNTech, Lanxess, K+S, Krones, Merck, Vonovia und Zalando auf. Der Biotechnologiekonzern meldete für das zurückliegende Quartal einen kräftigen Umsatzrückgang. Allerdings gelang dennoch die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Der Spezialchemiekonzern senkte die Prognose für das Gesamtjahr und kürzte die Dividende. K+S knickte nach negativen Analystenkommentaren ein. Der Hersteller von Abfüllanlagen ewartet für 2024 ein ähnliches Wachstum wie dieses Jahr und rechnet 2024 mit einer verbesserten Gewinnmarge. Der Chemie- und Pharmakonzern plant neue Kostensenkungsmaßnahmen. Details sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden. Der Immobilienkonzern profitierte vergangene Woche vom Verkauf eines Immobilienpakets. Heute gab das Papier einen Teil der Gewinne vom Freitag wieder ab. Die Aktie des Onlinehändlers stieß im frühen Handel an die Widerstandsmarke bei EUR 23,30. Ein Ausbruch über das Level könnte möglicherweise neue Kaufimpulse geben.

Morgen veröffentlichen unter anderem Adva Optical, Daimler Truck, eBay, Enel, Engie, Evonik, Fraport, Hella, Norma Group, Rational, Schaeffler, Telefonica Deutschland, Uber und UBS Zahlen zum abgelaufenen Quartal. BioNTech lädt morgen zum Innovation Series Day und Deutsche Börse zum Investorentag.

China (Mainland)-Trade

Germany-Industrial production

German mechanical engineering congress

Spain-Industrial output

Germany-PMI Construction

AHK World Business Outlook

ECB Vice President de Guindos speaks

ECB bank supervisor Enria speaks

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks on financial technology

Kansas City Federal Reserve Bank President Schmid speaks in Oklahoma City, Okla.

Federal Reserve Board Governor Waller speaks in St. Louis, Mo.

New York Fed issues U.S. Q3 Household Debt and Credit Report

New York Federal Reserve Bank President Williams moderates a discussion

ECB’s Nagel talks about policy outlook

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 15.265/15.570/15.806/15.987 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.587/14.800/14.932/15.113 Punkte

Der DAX® prallte an der Oberkante des seit Mitte September gebildeten Abwärtstrendkanals ab und tauchte im weiteren Verlauf auf 15.130 Punkte nach unten. Unterstützung findet der Leitindex bei 15.113 Punkte. Wie tragfähig diese Marke ist, muss sich jedoch zeigen. Kippt der Index unter diese Marke droht eine Konsolidierung bis 14.932 Punkte. Nachhaltige Kaufimpulse gibt es frühestens oberhalb von 15.265 Punkten.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

247,81

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC9XL8

199,39

11.500

21.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

14,05

12.159,016431

13.678,893485

5

Open End

DAX®

HC07KP

17,87

13.678,425323

14.438,945771

10

Open End

DAX®

HC07M8

8,65

14.184,894954

14.691,295704

15

Open End

DAX®

HD04LH

13,37

14.590,070658

14.893,544128

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,84

18.229,16141

16.710,672265

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

5,87

16.709,752518

15.949,458778

-10

Open End

DAX®

HC73RN

7,47

16.203,282887

15.696,120133

-15

Open End

DAX®

HC65NK

4,16

15.798,107183

15.494,783525

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

