Tagesausblick für 07.03.: DAX setzt Aufwärtstrend fort. Software-Aktien gefragt!

Die europäischen Aktienindizes setzten ihre Aufwärtsbewegung von Ende vergangener Woche heute fort. Einige gute Unternehmensnachrichten und eine leichte Entspannung an den Anleihemärkten stützten DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50. Zwar ging der Auftragseingang in der US-Industrie leicht zurück. Die US-Indizes starteten dennoch mit positiven Vorzeichen in den Handelstag.

Heute Abend wird Fed-Chef Jerome Powell vor dem Senat Rede und Antwort stehen. Möglicherweise gibt er Indikationen für die kommenden Zinsschritte. Im Vorfeld zeigten sich die Rentenmärkte entspannt. Gleichwohl liegen die Renditen 10jähriger Staatspapiere weiterhin auf einem hohen Niveau. Wenig Bewegung war heute auch an den Rohstoffmärkten zu beobachten. Dabei stagnierte der Goldpreis bei rund 1.850 US-Dollar pro Feinunze und die Notierung für einen Barrel Brent Crude Oil bei 85,30 US-Dollar.

Die Deutsche Lufthansa, Evonik und Infineon profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. SFC Energy konnte einen Großauftrag aus Indien einfahren. Der Finanzinvestor Silver Lake hat ein Angebot für die SAP-Tochter Qualtrics abgegeben. Software AG will die Dividende auf 5 Cents pro Aktie kürzen. Für das Geschäftsjahr 2021 wurden noch 76 Cents gezahlt. VW plant den Bau eines neuen Werks in den USA. Dort sollen die Modelle der neuen E-Automarke Scout vom Band fahren. Rheinmetall wird in den DAX® aufsteigen. Hensoldt und Jenoptik klettern in die zwei Liga. Die Umsetzung erfolgt in zwei Wochen am 20. März 2023.

Bei den Strategie- und Themenindizes zeigten sich heute unter anderem der Global eSports & Gaming Index und der UC European Software Index überaus stark. Apple bekam durch positive Analystenkommentare Aufwind und Snap mischt im KI-Rennen mit und startet eine neue KI-Chatbox. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Kommende Woche werden unter anderem GEA Group, HelloFresh, Henkel, Lindt & Sprüngli, Schaeffler, Traton und Zalando Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen oder zur Bilanzpressekonferenz laden. Möglicherweise wir ein aktualisierter Ausblick auf das laufende Jahr geben. Novartis lädt zur Hauptversammlung.

Morgen findet die Internationale Tourismusmesse ITB statt. Damit könnten Fluggesellschaften wie AirFranceKLM und Lufthansa sowie TUI in den Fokus der Investoren rücken.

China: Außenhandel, Januar und Februar

Deutschland: Verarbeitendes Gewerbe, (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Januar

Deutschland: Auftragseingang Industrie, Januar, vorläufig

EZB: Veröffentlichung der Ergebnisse der EZB-Umfrage zu den Verbrauchererwartungen

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und der CSPP-Wertpapierleihdaten

EZB: Veröffentlichung der monatlichen APP-Aktualisierung (mit Länderaufschlüsselung) und der PEPP-Aktualisierung (nur monatliche und kumulative Nettokäufe von Schuldtiteln im Rahmen des PEPP)

Widerstandsmarken: 15.660/15.700/16.270 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.300/15.360/15.470/15.540/15.590/15.640 Punkte

Nach einer freundlichen Eröffnung hangelte sich der DAX® schrittweise bis auf 15.680 Punkte nach oben. Im weiteren Verlauf pendelte der Index zwischen 15.640 und 15.680 Punkten. Bei einer Korrektur unter 15.640 Punkte droht ein Rücksetzer bis 15.590 Punkte. Der Trend ist allerdings weiterhin aufwärtsgerichtet. Bei einem Ausbruch über 15.680 Punkte kann die nächste Hürde bei 15.700 Punkten angepeilt werden.

Basiswert

WKN

Emissionspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

DAX®

A2FHD9*

1.025,00

24.03.2028

Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

28,63

15

14.546,633259

15.065,948066

Open End

DAX®

HC4J55

24,51

25

14.962,141602

15.273,354147

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

3,98

-15

16.616,949333

16.096,838819

Open End

DAX®

HC4J4X

7,59

-25

16.200,984138

15.889,925243

Open End



Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde.

