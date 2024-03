Tagesausblick für 06.03.: DAX stabil. FMC mit kräftigen Sprung [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® pendelte im Tagesverlauf zwischen 17.650 und 17.750 Punkte. US-Indizes starteten am „Super Tuesday“ mit Verlusten. Heute finden in mehr als ein Dutzend US-Staaten Vorwahlen statt. Aus Europa blieben derweil signifikante Impulse aus. So schloss der DAX® bei knapp 17.700 Punkten.

An den Anleihemärkten legten die Notierungen teilweise kräftig zu. Dabei sank die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen auf 2,83 Prozent und die Rendite 10-jähriger Staatspapiere auf 2,31 Prozent. In den USA blieben die 2-jährigen Renditen stabil während die 10-jährigen ebenfalls deutlich nachgaben. Diese Entwicklungen beflügelten die Notierungen für Edelmetalle wie Gold und Silber. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil trat derweil bei 83 USD auf der Stelle.

Unternehmen im Fokus

Bayer will bis Ende 2026 Milliarden Euro einsparen und sich auf den Ausbau der Pharma-Pipeline fokusieren. Eine Abspaltung von Geschäftsbereichen ist aktuell nicht geplant. Henkel profitierte von positiven Analystenkommentaren. Eckert & Ziegler brach deutlich ein. Die australische Telix plant die Übernahme von ARTMS, um den Bereich der Radioisotopenproduktion auszubauen. Evotec fiel unter EUR 13 und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2018. Fresenius Medical Care plant den Verkauf von Dialysekliniken in Südamerika. Die Aktie legte daraufhin zweistellig zu. Der Online-Apotheken-Konzern Redcare Pharmacy präsentierte gute Zahlen für 2023 und erwartet auch 2024 einen Umsatzanstieg auf 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro. Die Aktie machte daraufhin mit einem Sprung nach oben. Bei RWE könnte sich eine Trendwende andeuten. Traton markierte nach starken Geschäftszahlen ein neues Allzeithoch.

Morgen werden unter anderem Abercrombie, Deutsche Post, Pirelli und Symrise Geschäftszahlen veröffentlichen.

Germany-Trade

Germany-PMI Construction

Germany’s Ifo Institute releases spring economic forecast

Euro Zone-Retail Sales

United States-ADP

Fed Chair Powell gives monetary policy update to U.S. House

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks to NICR

Federal Reserve issues Beige Book

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 17.696/17.748/17.812/17.877/18.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.505/17.530/17.613/ Punkte

Der DAX® bewegte sich heute in einer 100 Punkterangeum die Marke von 17.700 Punkte und schloss knapp darunter. Damit sank der Leitindex unter 17.696 Punkte und könnte einen weiteren Abverkauf bis 17.613 Punkte auslösen. Auf der Oberseite findet der Index zwischen 17.696 und 1.748 Punkte eine breite Widerstandszone. Eine nachhaltige Erholung bahnt sich frühestens oberhalb dieser Zone.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

88,17*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

83,74**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HC9HDX

32,32

14.497,828638

14.497,828638

5,43

Open End

DAX®

HD2SRR

1,67

16.045,222534

16.045,222534

10,18

Open End

DAX®

HD20Q0

11,07

16.588,406681

16.588,406681

14,88

Open End

DAX®

HD2701

6,92

17.010,6915

17.010,6915

25,58

Open End



Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HD2NHT





29,87

20.668,945221

20.668,945221

-5,92

Open End

DAX®

HD06YK

17,34

19.415,807582

19.415,807582

-10,19

Open End

DAX®

HC8SG4

8,84

18.558,547896

18.558,547896

-20,06

Open End

DAX®

HR988Y

7,09

18.378,652207

18.378,652207

-25,03

Open End



Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

