Tagesausblick für 05.12.: DAX legt Pause ein. Öl gibt weiter nach [...]

Heute hatten die Investoren ein paar Gänge zurückgeschaltet und so pendelte der DAX® im Tagesverlauf größtenteils zwischen 16.390 und 16.420 Punkten. Der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new sprang zwar auf knapp 14. Damit liegt der Wert dennoch weit unter dem langfristigen Durchschnitt. Von Unruhe ist also keine Spur.

An den Anleihemärkten zeigt sich seit Wochen das gleiche Bild. Die Renditen der Staatspapiere sind weiterhin im Rückwärtsgang unterwegs. Dies gilt sowohl für die kurz- als auch langfristigen Papiere. Seit Monaten ist die Zinsstrukturkurve invers. Kurzfristige Papiere bieten also eine höhere jährliche Rendite als langfristige Anleihen. Der Renditeabstand zwischen kurz- und langfristigen Papieren ist in den zurückliegenden Wochen jedoch kräftig geschrumpft. Tendenz weiter fallend. Der Goldpreis markierte heute im frühen Handel mit 2.135 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Allerdings konnte das Edelmetall das Niveau nicht halten und pendelte sich bei 2.050 US-Dollar wieder ein. Der Ölpreis blieb derweil unter Druck. So nahm die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil Kurs auf das Novembertief.

Unternehmen im Fokus

BASF bekam Unterstützung durch positive Analystenkommentare. Continental plant einen Teil der Automotive-Sparte abzuspalten. Zudem sollen Investitionen zurückgefahren und die Gewinnmarge sowie Ausschüttungsquote erhöht werden. Delivery Hero schob sich zurück über die Widerstandsmarke von EUR 29,30. Bei SMA Solar deutete sich ein Ausbruch über die Widerstandsmarke EUR 58,30 an.

Morgen lädt Brenntag zum Kapitalmarkttag.

Spain-Industrial output

Spain-PMI Services

Germany-PMI Services

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Federal Reserve’s Gibson testifies before House Financial Services subcommittee

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 16.528/16.558 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.042/16.120/16.200/16.361 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem leichten Aufschlag und bewegte sich im weiteren Verlauf mehrheitlich zwischen 16.390 und 16.420 Punkten. Damit wurde der Ausbruch über Widerstandsmarke von 16.361 Punkten bestätigt und es besteht weiterhin die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis zum Allzeithoch oder gar darüberhinaus. Gleichwohl zeigt der RSI seit Tagen, dass der Markt „überkauft“ ist. Anleger sollten also mit Rücksetzern bis 16.200 oder gar 16.120 Punkte rechnen.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD0NN7

237,09

11.600

25.000

20.09.2024

DAX®

HC74VS

284,89

13.000

30.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,01

13.126,229675

14.767,008384

5

Open End

DAX®

HC977R

10,27

14.766,502981

15.587,520547

10

Open End

DAX®

HC0558

9,06

15.313,26075

15.859,944159

15

Open End

DAX®

HD136D

9,22

15.741,6192

16.069,044879

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

7,87

19.679,236452

18.039,956056

-5

Open End

DAX®

HC8E76

6,09

18.038,963146

17.218,190323

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

12,44

17.492,205377

16.944,699349

-15

Open End

DAX®

HC7FDA

3,43

17.054,799162

16.727,347018

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

