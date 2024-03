Tagesausblick für 05.03.: DAX stagniert. Goldpreis springt über 2.100 USD.

Dem DAX® fehlen aktuell signifikante Impulse. So stagnierte der Leitindex im Tagesverlauf zumeist zwischen 17.700 und 17.750 Punkte. Wie lange diese Phase noch anhält wird sich zeigen. Noch in dieser Woche werden eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Kongress erwartet, vielbeachtete Wirtschaftsdaten in den USA veröffentlicht und die EZB zur turnusmäßigen Sitzung zusammenkommen. Es könnte im Wochenverlauf also durchaus zu Schwankungen an den Märkten kommen.

An den Anleihemärkten gab es heute wenig Bewegung. In Europa stagnierten die Renditen kurz- und langfristiger Papiere auf dem Niveau von Freitagabend. In den USA gaben die Renditen am späten Freitag deutlich nach und stabilisierten sich heute zum Handelsauftakt im Bereich des Schlussstands vom Freitag. Bei den Edelmetallen ging die Rally bei Gold und Silber heute weiter. Der Goldpreis sprang über die Marke von 2.100 USD und die Notierung für eine Feinunze Silber verbesserte sich auf 23,75 USD. Bei Preis für ein Barrel Brent Crude Oil setzte hingegen den seit drei Wochen gebildeten Seitwärtstrend fort.

Unternehmen im Fokus

Airbus und SAP markierten jeweils neue Rekordstände. Aixtron setzte den Erholungskurs fort. Bis zur Schließung des Gaps von vergangener Woche ist es jedoch noch ein Stück. Delivery Hero plant, Teile der ausstehenden Wandelanleihen vorzeitig zurückzukaufen. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag. Freenet wurde weiter von geplanten Dividendenerhöhung beflügelt. Henkel meldete einen deutlichen Gewinnanstieg für 2023. Für erwartet das Management erneut einen moderaten Umsatzanstieg. Die Dividende für 2023 bleibt hingegen konstant. MTU Aero Engines profitierte von positiven Analystenkommentaren. Nordex bestägtigte den charttechnischen Ausbruch über das Novemberhoch. Die VW-Aktie sackte am Freitag nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen für 2023 deutlich ab. Heute fing sich das Papier im Bereich von EUR 121.

In den USA starteten Halbleiteraktien wie AMD, Intel und Nvidia sowie KI-Serverhersteller wie Super Micro Computer mit deutlichen Kursgewinnen. Alphabet, Apple und Tesla verbuchten in der ersten Handelsstunde hingegen Verluste.

Morgen werden unter anderem Lindt & Sprüngli, Schaeffler, Ströer und Traton Geschäftszahlen bekanntgeben. Das Kraftfahrt-Bundesamt wird Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen veröffentlichen. Damit dürften Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW in den Fokus rücken. Novartis lädt zur Hauptversammlung und Bayer wird Geschäftszahlen vorlegen und ein Strategie-Update geben.

Spain-PMI Services

Germany-PMI Services

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Factory Orders

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks on CRA modernization

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 17.748/17.812/17.877/18.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.505/17.530/17.613/17.696 Punkte

Der DAX® setzte die Seitwärtsbewegung zwischen 17.696 und 17.748 Punkten heute fort. Dies führte zu einer weiteren Konsolidierung beim kurzfristigen RSI. Auf Wochenbasis liegt der Indikator jedoch immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Kippt der Leitindex unter die Unterstützung bei 17.696 Punkten drohte eine Korrektur bis 17.613 oder gar 17.530 Punkte. Auf der Oberseite findet der Index zwischen 17.748 und 17.812 Punkten eine starke Widerstandszone, die zunächst schwer zu knacken sein dürfte.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

88,17*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

83,74**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HC9HDX

32,32

14.495,103905

14.495,103905

5,43

Open End

DAX®

HD2SRR

1,71

16.042,206982

16.042,206982

10,18

Open End

DAX®

HD20Q0

11,46

16.585,289043

16.585,289043

14,88

Open End

DAX®

HD30RD

6,57

17.082,119941

17.082,119941

25,10

Open End



Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HD2NHT





29,47

20.668,455442

20.668,455442

-6,09

Open End

DAX®

HD06YK

16,94

19.415,347498

19.415,347498

-10,71

Open End

DAX®

HC6MJP

8,74

18.586,431625

18.586,431625

-20,81

Open End

DAX®

HC9UXB

6,99

18.408,023275

18.408,023275

-26,60

Open End



