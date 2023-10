Tagesausblick für 03.10.: DAX mit schwachem Wochenauftakt. Öl und Gold knicken ein.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einem freundlichen Beginn drehte der DAX® am Vormittag nach Süden und stabilisierte sich erst im Bereich von 15.200 Punkten. Am Wochenende konnte ein Shutdown in den USA zunächst abgewendet werden. Zudem stieg der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China über die Marke von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der Aktivität. Beides sorgte für eine gewisse Erleichterung bei den Investoren. Die anhaltenden Zins- und Konjunkturängste lassen sich derzeit jedoch nicht so leicht beseite schieben. Heute Abend wird eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell erwartet. Möglicherweise kann er weitere Impulse geben.

An den Anleihemärkten zeigte sich heute ein gemischtes Bild. Nach dem Renditerückgang am Freitag blieb es heute in Europa weitgehend stabil. In den USA hingegen gaben die Rentenpapiere zu Handelsbeginn zunächst nach. Die Renditen zogen also wieder an. Dies belastete einmal mehr Edelmetalle wie Gold und Silber. Der Goldpreis sank bis auf 1.830 USD. Damit summierten sich die Verluste in den zurückliegenden sechs Handelstagen auf stattlich 100 USD. Die Notierung für eine Feinunze Silber sank im Tagesverlauf um weitere drei Prozent auf 21,40 USD. Konjunktursorgen hinterließen heute auch am Ölmarkt Spuren. So sank der Preis für das Barrel Brent Crude Oil zeitweise auf 91,70 USD und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte September.

Unternehmen im Fokus

Zu den auffälligsten Titeln zum Handelsstart zählten die Aktien von BASF, Kion, Jungheinrich und Sixt. Der Chemieriese BASF plant Konzernteile im Wert von bis zu zehn Milliarden Euro zu verkaufen. Dennoch schloss der Chemietitel ebenso wie Lanxess und Wacker Chemie mit Abschlägen. Kion, Jungheinrich und Sixt bekamen durch positive Analystenkommetare Schwung nach oben.

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 15.508/15.628/15.695/15.743/15.806/15.868/15.957/16.043 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/15.078/15.127/15.218 Punkte

Nach einem freundlichen Handelsauftakt blieben Anschlusskäufe weitgehend aus, So drehte der DAX® noch am Vormittag nach unten. Dabei sank der Leitindex unter die einstige Unterstützungsmarke von 15.309 Punkten und stabilisierte sich erst wieder bei rund 15.200 Punkte. Ein erneuter Test der Unterstützungszone 15.078/15.127 Punkte wäre somit keine Überraschung. In diesem Bereich könnten die Weichen für die nächsten Wochen gestellt werden. Kippt der Index unter die Unterstützungszone, droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 14.794 Punkte. Solange die Range hält, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.508 und im weiteren Verlauf bis 15.628 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

