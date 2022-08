Tagesausblick für 02.08.: DAX pausiert. Sportartikelhersteller und Immo-Aktien im Fokus!

Die europäischen Aktienindizes starteten uneinheitlich in den neuen Monat. DAX® und der EuroStoxx®50 schlossen wenig verändert und der CAC®40 verbucht leichte Verluste. Unterstützung kam vom Anleihemarkt. Dort gaben die Renditen langfristiger Staatspapiere weiter nach. Schwache Wirtschaftsdaten aus China und Europa sowie Gewinnwarnungen trübten die Stimmung jedoch ein wenig. Die Notierungen für Gold und Silber konnten sich oberhalb von 1.750 beziehungsweise 20 US-Dollar festsetzen. Der Palladiumpreis schielte zeitweise über die Marke von 2.200 US-Dollar. Am Ölmarkt hinterließen die schwachen Wirtschaftsdaten hingegen deutliche Spuren. So gab der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 100 US-Dollar nach.

Unternehmen im Fokus

Covestro senkte die Prognosen für das Geschäftsjahr und drückte damit den DAX®-Titel deutlich nach unten. Bei der Lufthansa bahnt sich ein Streik der Piloten an. Die Aktie stagnierte dennoch bei rund EUR 6. SAP startete heute das zweite Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr. Bei den Anlegern hält sich die Kauflaune dennoch in Grenzen. Vielmehr steckt das Papier weiterhin am oberen Rand des seit Anfang Juni gebildeten Seitwärtstrends fest. Heute kursierten Meldungen über einen möglichen Einstieg von NRW bei der thyssenkrupp-Stahlsparte. Der MDAX- Titel musste dennoch rund 1,5 Prozent abgeben. Der Batteriehersteller Varta revidierte die Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach unten. Marktteilnehmer quittierten die Botschaft mit einem deutlichen Kursabschlag. Besonders gefragt waren heute unter anderem Sportartikelhersteller wie Adidas und Puma.

Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählte heute der Solactive German Mergers & Acquisitions Index sowie Immobilienindizes zwei der FTSE Epra/Nareit Developed Europe und der HVB Top 50 Index.

Aus Europa werden morgn unter anderem BP, Elmos Semiconductor, Ferrari, Krones, Pfeiffer Vacuum, Siemens Gamesa und Symrise die Geschäftsbücher öffnen. Aus den USA melden unter anderem Airbnb, AMD, Caterpillar, Paypal, Starbucks und Uber Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Erzeugerpreise Euro-Zone, Juni

Chicagos FED-Direktor Evans spricht mit Medienvertretern über die US-Wirtschaft und die Geldpolitik

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.570/13.770/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.740/12.870/13.010/13.200/13.390 Punkte

Der DAX® pendelte heute in einer engen Range um den Schlussstand vom Freitag. Damit bestätigte sich der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 13.390 Punkten vom Freitag. Die Widerstandsmarke bei 13.570 Punkte wurde heute zwar kurzzeitig angelaufen. Mehr allerdings nicht. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 13.200 und 13.390 Punkten eine Unterstützung.

Betrachtungszeitraum: 04.06.2021 – 01.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 02.08.2014– 01.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

BasispreisinPkt.

Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HR8BMD

3,92*

12.700

13.200

13.09.2022

DAX®

HR8BMH

3,29*

13.100

13.600

13.09.2022



Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreisin Pkt.

Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB09QP

1,42*

13.300

12.800

13.09.2022

DAX®

HR8BNV

2,82*

14.000

13.500

13.09.2022



Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

