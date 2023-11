Tagesausblick für 01.12.: DAX erreicht nächste wichtige Marke. MorphoSys schließt das Gap.

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Aussicht auf eine bevorstehende Zinswende quittierten Anleger im November mit einer starken Rally bei DAX®, Dow Jones ® & Co. Eine Jahresendrally scheint damit zum Teil schon vorweggenommen. In den vergangenen Tagen hat das Aufwärtsmomentum jedoch spürbar nachgelassen. Morgen stehen Reden von US-Notenbänkern an. Möglicherweise geben sie den Märkten neue Impulse.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! onemarkets by UniCredit konnte bei den diesjährigen ZertifikateAwards wieder tolle Erfolge verbuchen. Preise gab es in ingesamt sieben Kategorien – unter anderem den dritten Platz als „Bester Emittent“.

Die überraschend gut ausgefallenen Inflationszahlen aus der Eurozone schickten die Renditen europäischer Staatspapiere zunächst weiter auf Talfahrt. In der zweiten Tageshälfte gaben die Papiere jedoch einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Dennoch bleibt der Abwärtstrend der Renditen in den USA als auch in Europa intakt. Bei den Edelmetallen blieb es nach den starken Bewegungen der Vortage hingegen ruhig. Der Goldpreis setzte sich bei 2.040 USD und die Notierung für eine Feinunze Silber bei rund 25 USD fest. Die OPEC+ Staaten einigten sich Meldungen zufolge auf eine weitere Kürzung der Fördermenge um über 1 Millionen Barrel pro Tag. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zog daraufhin leicht an und überschritt dabei die 200-Tage-Durchschnittslinie.

Unternehmen im Fokus

Bei Bayer deutet sich nach dem Kurseinbruch der zurückliegenden Tage eine Stabilisierung im Bereich von EUR 31 an. Die Deutsche Bank stieg auf den höchsten Stand seit Mitte März. Hugo Boss kratzte heute an der 200-Tage-Durchschnittslinie. Infineon bestätigte damit den gestrigen Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie. K+S sank nach negativen Analystenkommentaren auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. MorphoSys hat das am 21. November gerissene Gap geschlossen. Die Verluste nach Bekanntwerden der durchwachsenen Studienergebnisse zum Hoffnungsträger Pelabresib sind damit wieder weggewischt.

Morgen wird der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) Daten zum Auftragseingang veröffentlichen. Damit könnten unter anderem Dürr, GEA Group, Jenoptik und Krones in den Fokus der Anleger rücken.

China (Mainland)-PMI

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks in Frankfurt, Germany

Spain-PMI Manuf

United States-ISM – man

Federal Reserve Board Chair Powell participates in fireside chat at Spelman College

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee participates in moderated Q&A

Federal Reserve’s Powell, Cook participate in roundtable at Spelman College

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 16.233/16.528 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.784/15.859/15.949/16.000/16.043/16.090 Punkte

Der DAX® schielte im Tagesverlauf über die 161,8%-Retracementlinie von 16.233 Punkten. Zum Handelsschluss setzte sich der Index im Bereich dieser Marke fest. Damit bleibt der Aufwärtstrend intakt. Gelingt der Sprung über 16.233 Punkte rückt das Allzeithoch in greifbare Nähe. Rücksetzer in den Bereich der Kreuzunterstützung bei 16.090 Punkten würden das aktuell bullishe Bild nicht trüben und könnten für einige Investoren eine gute Einstiegsgelegenheit darstellen. Ein Bruch dieser Unterstützungsmarke von 16.090 Punkten könnte hingegen zu einem Stimmungswandel führen.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD0NN7

236,37

11.600

25.000

20.09.2024

DAX®

HC74VS

283,30

13.000

30.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

19,21

12.935,862145

14.552,844913

5

Open End

DAX®

HC07KP

32,59

14.552,678819

15.361,807761

10

Open End

DAX®

HC07M8

20,70

15.091,61771

15.630,388462

15

Open End

DAX®

HD10KZ

13,01

15.522,768824

15.845,642416

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

4,13

19.400,471344

17.784,412081

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

2,84

17.783,654669

16.974,498382

-10

Open End

DAX®

HC8E7B

4,68

17.244,715778

16.704,956174

-15

Open End

DAX®

HC7FDA

4,68

16.813,564665

16.490,744223

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte