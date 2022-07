Tagesausblick für 01.07.: DAX bricht ein!

Die Aktienmärkte setzten die Talfahrt vom Vortag fort. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 nahmen dabei Kurs auf das Jahrestief vom März. Druck kam vor allem von schwachen Wirtschaftsdaten. In Japan brach die Industrieproduktion im Mai ein. Frankreich meldete für Juni einen Anstieg der Inflation. Die US-Konsumentausgaben schwächeln und der Chicagoer Einkaufsmanagerindex brach deutlicher ein als erwartet. Darüberhinaus halten die OPEC+-Staaten unbeirrt daran fest, die Förderquote im August nur um 648.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Diese Daten schürten vor allem Rezessionsängste.

Die drastischen Kursverluste an den Aktienmärkten sorgten für eine gewisse Entspannung an den Anleihemärkten. So gingen die Renditen 10jähriger Staatspapiere im Tagesverlauf deutlich zurück und erreichten zum Teil sogar das Monatstief. Die Edelmetalle können daraus aktuell kein Kapital schlagen. Vielmehr präsentierten sich Gold und Silber schwach und Palladium gab einen großen Teil der gestrigen Gewinne wieder ab. Ob die Erhöhung der Ölförderquote im August zu einer Entlastung an der Tankstelle führen wird, muss sich zeigen. Nach dem vortägigen Anstieg der Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 120 US-Dollar drehte der Ölpreis nach Süden und stabilisierte sich zunächst im Bereich von 114,50 US-Dollar. Der euro/US-Dollar-Kurs hat binnen drei Handelstagen die Kursgewinne seit Mitte Juni wieder abgeben und droht nun bei 1,035 UD-Dollar unter das Maitief zu fallen.

Unternehmen im Fokus

Bayer hat in China die Zulassung für Finerenon erhalten. Das Medikament wird zur Behandlung von Nierenerkrankungen eingesetzt. Die US-Regierung hat für Herbst über 100 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer bestellt. Die Aktie von BioNTech kann gegen den allgemeinen Trend zulegen. BMW will Aktien im Gesamtwert von bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen. Uniper brach zweistellig ein, nachdem der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr kassierte. Bei der Lufthansa haben die Tarifverhandlungen bekonnen. Die Aktien nahm Kurs auf das Märztief. Siemens Energy kann mit Unterstützung durch positive Analystenkommentare zulegen. Teamviewer bestätigte den gestrigen Sturz unter EUR 10 und notiert nun auf einem neuen Allzeittief.

Heute werden in den USA Daten zum Pkw-Absatz gemeldet. Die Zahlen könnten die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis, Tesla und VW bewegen.

Japan – Tankan-Bericht Japan, Q2

China Caixin PMI Industrie für China, Juni (endgültig)

Deutschland – S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie Deutschland, Juni (detailliert)

Europa – S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Juni (detailliert)

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Juni (vorläufig)

USA – Bauausgaben USA, Mai

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Juni

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 12.900/13.100/13.440/13.570 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.890/12.620 Punkte

Der DAX® sank bereits zu Handelsbeginn deutlich unter die 13.000 Punktemarke. Im weiteren Verlauf testete der Leitindex die Unterstützung bei 12.620 Punkten. In diesem Bereich zeigten sich einige mutige Schnäppchenjäger, die den Index auf 12.800 Punkte hievte. Eine geringfügige Schadensbegrenzung. Mehr nicht. Der Trend ist abwärtsgerichtet und ein erneuter Test der Unterstützung bei 12.620 Punkten wird nicht lange auf sich warten lassen. Vorsichtiger Optimismus ist frühestens oberhalb von 13.570 Punkten angebracht.

Betrachtungszeitraum: 02.12.2020 – 30.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014– 30.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro BasispreisinPkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB6W3S 2,64* 12.700 13.200 16.08.2022 DAX® HB6W3Z 1,36* 13.400 13.900 16.08.2022

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB6W54 4,16* 14.100 13.600 16.08.2022 DAX® HB6W4X 2,90* 13.400 12.900 16.08.2022

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie

