Tagesausblick für 01.03.: DAX - Rekordfahrt geht weiter. Nordex und SMA Solar mit deutlichen Aufschlägen

Die US-Inflationsrate sinkt. Die von der Fed favorisierte Kennzahl des Inflationsindex für die persönlichen Konsumausgaben lag im Januar bei 2,4 Prozent (Vormonat: 2,6 Prozent) und nähert sich damit der Zielmarke von 2 Prozent. Dies sorgte zumindest beim Nasdaq®-100 und dem S&P®-500 für einen freundlichen Handelsauftakt und beflügelte auch den DAX®. Einmal mehr markierte der deutsche Leitindex mit 17.742 Punkten ein neues Allzeithoch. Morgen stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus China und Reden von US-Notenbänkern im Fokus.

Staatsanleihen reagierten mehrheitlich mit leichten Kursaufschlägen auf die Inflationsdaten aus den USA. In den USA könnte sich damit ein Trendwechsel bei den Renditen anbahnen. In Europa deutet sich aktuell eine Stabilisierung an. Indizien für einen Trendwechsel bei den Renditen nach unten gibt es noch nicht. Die Notierungen von Gold und Silber profitierten von der Entspannung an den Anleihemärkten. Eine Euphorie wurde jedoch nicht entfacht. Der Ölpreis schloss derweil stabil. Dre Preis für ein Barrel Brent Crude Oil kratzt weiterhin an der wichtigen Widerstandsmarke von 84,10 USD. Der Preis des CO2-Futures (Carbon-Futures), gemessen am ICE ECX EUA Future, büßte heute die gestrigen Gewinne wieder ein und fing sich erst bei 56 Euro. Die Widerstandsmarke bei 60 Euro bleibt damit bestehen. Der Strompreis gemessen am Phelix DE Base Year Future konnte sich im Bereich von 74 Cents stabilisieren. Oberhalb von 83 Cents pro MWh könnte sich ein nachhaltiger Trendwechsel andeuten.

Unternehmen im Fokus

Aixtron konnte bei Umsatz, Bruttoergebnis und Auftragsbestand 2023 deutlich zulegen und stellt eine Erhöhung der Dividende in Aussicht. Beim Ausblick blieb das Management jedoch hinter den Erwartungen vieler Marktteilnehmer zurück. Diese Botschaft gemeinsam mit den schlechten Nachrichten von ams Osram sorgten heute für einen drastischen Kurssturz bei der Aixtron-Aktie. Die Aktie von Beiersdorf kam unter Druck nachdem der Konzern nach dem Rekordjahr 2023 für das laufende Geschäftsjahr ein geringeres Wachstum erwartet. Gesundheitstitel wie Bayer, Fresenius und Merck schlossen schwächer. Covestro holte die gestrigen Kursverluste hingegen heute wieder auf und klopfte an die Widerstandsmarke bei EUR 50,40. Die geplante Dividendenerhöhung bei Freenet kam bei den Investoren gut an. Nordex verbuchte für 2023 erneut rote Zahlen. 2024 soll jedoch die Trendwende erfolgen sowie operativ die Gewinnzone erreicht und der Umsatz gesteigert werden. Die Aktie quittierte die Meldung mit einem kräftigen Kurssprung. Puma setzte mit Unterstützung positiver Analystenkommentare sowie dem Ausblick auf eine Dividendenerhöhung und ein Aktienrückkaufprogramm den Erholungskurs fort. Siemens markierte ein neues Allzeithoch. Ein überraschend gutes Schlussquartal sorgte bei SMA Solar für ein gutes Ergebnis für das gesamte Geschäftsjahr 2023. Für 2024 zeigte sich das Management vorsichtig optimistisch. Die Aktie reagierte mit einem zweistellige Kurssprung. Stark gefragt waren weiterhin Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz und Porsche sowie Versicherungsriesen wie Allianz und Münchener Rück. SAP-Konkurrent Salesforce meldete gestern überraschend starke Geschäftszahlen. Dies stützte zu Handelsbeginn die Aktie von SAP.

Morgen werden unter anderem Daimler Truck, Kühne & Nagel und VW (vorläufige) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

New York Federal Reserve Bank President Williams participates in moderated discussion

China (Mainland)-PMI Manuf

China (Mainland)-Non-Mfg PMI

China (Mainland)-PMI

Germany-PMI Manuf

Euro Zone-flash inflation

Euro Zone-Unemployment

United States-ISM

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economy and real estate

Federal Reserve’s Daly, Schmid participate in monetary policy

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: /17.696/17.748/17.940/18.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.505/17.530/17.613 Punkte

Der DAX® knüfte heute nahtlos an den Aufwärtstrend der zurückliegenden Tage an und markierte mit 17.742 Punkten ein neues Allzeithoch. Im weiteren Verlauf musste der Leitindex einen Teil der Tagesgewinne zwar abgeben. Der Aufwärtstrendkanal ist jedoch weiter intakt. Unterstützung findet der Leitindex auf Höhe der Ausbruchslinie bei 17.613 Punkte. Auf der Oberseite ist das 138,2%-Retracementlevel bei 17.69 Punkten bereits abgearbeitet. Die nächsten Hürden liegen bei 17.748 Punkten (161,8%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bei 17.940 Punkten (Oberkante des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals). Der kurzfristige RSI konsolidierte im Tagesverlauf etwas. Das Niveau ist dennoch weiterhin hoch und der langfristige RSI signalisiert weiterhin eine überkaufte Lage.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

89,05*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

85,29**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HC9HDX

32,28

14.484,215041

14.484,215041

5,49

Open End

DAX®

HD2SRR

1,70

16.030,145751

16.030,145751

10,45

Open End

DAX®

HD20Q0

11,43

16.572,830012

16.572,830012

15,49

Open End

DAX®

HD2706

7,06

17.019,775864

17.019,775864

25,10

Open End



Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HD2NHT





29,58

20.666,489578

20.666,489578

-5,99

Open End

DAX®

HD06YK

17,04

19.413,501103

19.413,501103

-10,40

Open End

DAX®

HC6MJP

8,81

18.584,664059

18.584,664059

-20,12

Open End

DAX®

HC9UXB

7,12

18.406,272676

18.406,272676

-24,96

Open End



