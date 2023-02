Tagesausblick für 01.03.: DAX - Anleger bleiben nervös. Auto- und Bankaktien im Blickpunkt!

Die Aktienmärkte präsentierten sich heute weiterhin labil. Nach der gestrigen Erholung legten der DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 zur Handelseröffnung zunächst den Rückwärtsgang ein. In Frankreich hat die Inflationsrate überraschend ein neues Rekordhoch erreicht und damit für neue Zinsängste gesorgt. Im weiteren Verlauf konnten sich die Leitindizes zwar von ihrem jeweiligen Tagestief distanzieren. Die Kauflaune bleibt jedoch getrübt. Ein Grund sind die Anleihemärkte.

Am Rentenmarkt zogen die Renditen nach den Inflationsdaten kräftig an. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg zeitweise um 13 Prozentpunkte und erreichte mit 2,7 Prozent den höchsten Stand seit August 2011. Am Donnerstag werden die Inflationszahlen aus der Eurozone veröffentlicht. Nach den Daten aus Frankreich wird befürchtet, dass die Inflationszahlen im gesamten Euroraum im Februar überraschend gestiegen sein könnten. Die Woche hält also noch zahlreiche Daten für Investoren bereit, die für Schwankugen sorgen können. Dies gilt auch für die Rohstoffmärkte. Die Edelmetalle zeigten sich heute zwar mehrheitlich stabil. Der Abwärtstrend bei Gold und Silber ist dennoch weiterhin intakt. Am Ölmarkt machen die Bullen zwar Druck. Bei der Notierung für einen Barrel Brent Crude Oil ist jedoch aktuell bei 84 US-Dollar der Deckel drauf.

Adidas profitierte von positiven Analystenkommentaren. Aixtron rechnet 2023 mit einer Umsatzsteigerung von rund 25 Prozent. Zudem soll die Gewinnmarge gesteigert werden. Die Aktie legte zum Marktstart zweistellig zu. Bayer legte dank eines starken Agrargeschäfts für 2022 robuste Zahlen vor. Daher soll die Dividende erhöht werden. Angesichts inflationsbedingt steigender Kosten und möglicher Preisrückgänge bei einigen Pharmaprodukte geht der Konzern für 2023 von einem Gewinnrückgang aus. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursabschlag. Fresenius Medical Care verlor nach einem negativen Ausblick von Moody’s. Der Wasserstoffspezialist Nel meldete für das abgelaufene Quartal zwar einen deutlichen Umsatzanstieg. Gleichzeitig weitete sich jedoch der Verlust aus. Sixt erwartet für 2023 eine Umsatzplus und will für 2022 eine Sonderdividende zahlen. Der deutliche Renditeanstieg belastete Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia.

Bei den Strategie- und Themenindizes zeigten heute der Solactive Blockchain & Crypto Technology Index sowie der STOXX® Europe 600 Banks Index Zugewinne. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Morgen werden unter anderem Beiersdorf, Puma und Salesforce Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Zudem findet bis Donnerstag der Mobile World Congress in Barcelona statt. Damit rücken Tech-Aktien wieder verstärkt in den Fokus. Tesla lädt zum Investorentag und in den USA werden Daten zum Pkw-Absatz im Februar veröffentlicht. Die Zahlen könnten die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und VW bewegen.

China: Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen, Februar

China: Caixin PMI Industrie, Februar, endgültig

Deutschland: Photovoltaik und Solar – Außenhandel, Produktion, installierte Anlagen, Leistung und Stromeinspeisung, 2018-2022

Deutschland: Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten, Februar

Deutschland: S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie, Februar, detailliert

Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie, Februar, detailliert

Großbritannien: S&P Global/CIPS Einkaufsmanagerindex Industrie, Februar, detailliert

Pk zum Thema: „Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022“ mit Bundesbank-Präsident Nagel und Bundesbank-Vorstand Wuermeling

Italien: BIP 2022 und Defizitquote 2022

Rede von Gouverneur der Bank of England, Bailey, auf der von der Brunswick Group organisierten Konferenz zur Lebenshaltungskostenkrise

Deutschland: Vorläufiger Verbraucherpreisindex, Februar

USA: Autoabsatz, Februar

USA: Bauausgaben, Januar

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Februar

Widerstandsmarken: 15.430/15.470/15.500/15.540/15.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.900/15.110/15.200/15.330/15.370 Punkte

Der DAX® startete mit einem Gap nach unten in den Handel und stabilisierte sich zunächst im Bereich von 15.300 Punkten. Im weiteren Verlauf erholte sich der Leitindex und schloss wenig verändert. Damit hat der Index eine Handelsrange zwischen 15.330 und 15.470 Punkten herausgebildet. Auf der Oberseite bremst die Widerstandszone 15.430/15.470 Punkte. Gelingt der Ausbruch über diese Range, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.540/15.590 Punkte. Bis dahin muss allerdings mit einem erneuten Test der Unterstützungszone 15.330/15.370 Punkten gerechnet werden. Sinkt der DAX® unter 15.330 Punkte droht eine Konsolidierung bis 15.200 Punkte.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in Pkt

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Beobachtungstag

DAX®

HB4AK5

267,71

11.500

27.500

16.06.2023

DAX®

HB4UFQ

333,30

10.500

35.000

15.09.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

23,21

15

14.358,121807

14.870,706756

Open End

DAX®

HC4J55

17,70

25

14.768,317738

15.075,498747

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

5,38

-15

16.406,573008

15.893,047273

Open End

DAX®

HC4J4X

13,16

-25

15.996,377077

15.689,246637

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

