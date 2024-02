Tagesausblick für 01.02.: DAX warten auf Fed-Entscheidung. Renditen brechen ein.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® prallte an der 17.000 Punktemarke nach unten ab und konsolidierte bis in den Bereich von 16.900 Punkte. Druck kam unter anderem von einer schwächeren Eröffnung an der Wall Street. Zudem werden morgen weitere US-Tech-Riesen Zahlen veröffentlichen und die Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben.

An den Anleihemärkten gaben die Renditen kurz- und langlaufender Papiere kräftig nach. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank auf 2,15 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere sackte unter die Marke von vier Prozent. Der Goldpreis profitierte von dieser Entwicklung und verbesserte sich auf 2.050 Punkte. Der Ölpreis zeigte hingegen erste Schwächen. Dabei sank die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zeitweise unter die Marke von 82 USD und testete damit die 200-Tage-Durchschnittslinie.

Unternehmen im Fokus

Heute meldete der Hersteller der Abnehmspritze Wegovy Novo Nordisk gute Geschäftszahlen. Anleger quittierten die Daten mit einem neuen Allzeithoch. Dr. Ing. Porsche bestätigte den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Sartorius, Vonovia und VW kratzten an ihrem jeweiligen Dezemberhoch. Ein Ausbruch über diese Hürden könnten möglicherweise neue Kaufimpulse auslösen.

Morgen werden unter anderem ABB, Amazon, Apple, AT&S, BNP Paribas, Deutsche Bank, DWS Group, Ferrari, Meta Plattforms, Merck, Roche, Siemens Healthineers, Sanofi und Siltronic Geschäftszahlen veröffentlichen.

China (Mainland)-PMI

Spain-PMI Manuf

Germany-PMI Manuf

Euro Zone-flash inflation

Euro Zone-Unemployment

Spain-Car sales

ECB chief economist Lane speaks – Remarks by Mr Lane at an event organised by Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF) in Rome, Italy

United Kingdom-BoE Bank rate decision

United States-Jobless

United States-ISM

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 16.947/17.000/17.087/17.166 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.687/16.700/16.753/16.792/16.832/16.858 Punkte

Der DAX® kippte in der zweiten Tageshälfte unter die Unterstützungsmarke von 16.947 Punkte. Damit droht nun eine Konsolidierung bis in den Bereich der nächsten Unterstützungszone 16.832/16.858 Punkte. Möglicherweise sammeln die Bullen in diesem Bereich wieder ihre Kräfte. Solange die Zone nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Erholung bis zum Allzeithoch. Ein Rücksetzer unter 16.832 Punkte könnte allerdings eine Verkaufswelle bis 16.753 Punkte (38,2%-Retracementlinie) auslösen.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

94,87*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

97,51**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,87

13.580,697313

15.278,284477

5

Open End

DAX®

HC977R

11,91

15.278,110104

16.127,573026

10

Open End

DAX®

HC0558

10,76

15.843,914368

16.409,542111

15

Open End

DAX®

HD136D

10,45

16.296,557779

16.635,526181

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

6,70

20.367,558503

18.670,94088

-5

Open End

DAX®

HC8E76

4,25

18.670,145712

17.820,654082

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

6,88

18.104,341449

17.537,675562

-15

Open End

DAX®

HD15GY

3,46

17.651,698038

17.312,785436

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

