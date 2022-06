Tag zwei des großen Ausverkaufs nach dem Inflationsschock - Radikalumbau großer Portfolios

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Viele der zuletzt in der Corona-Erholungsrally entstandenen Scheinvermögen werden gerade in großem Stil wieder vernichtet. Die Führung dabei haben die Kryptowährungen übernommen, aber auch an den Aktienmärkten sind leichte Anflüge von Panik erkennbar. An der Wall Street stürzen der S&P 500 auf das tiefste Niveau seit über einem Jahr und der Nasdaq 100 auf den Stand aus dem November 2020. Beide sind nun endgültig per Definition im Bärenmarkt angekommen.Und der Deutsche Aktienindex nähert sich zur Stunde wieder dem Tief von Anfang Mai bei gut 13.300 Punkten, von wo aus der Index bis vergangenen Montag noch 1.400 Punkte in einer Bärenmarktrally gestiegen war. Auch diese gut zehn Prozent Gewinn wurden in nur fünf Handelstagen wieder zunichte gemacht. Es herrscht Ausverkaufsstimmung von Tokio über Frankfurt bis New York.In New York geht die Angst um, dass nun auch großkapitalisierte Technologieaktien wie Tesla und Apple, die aus technischer Sicht bislang noch keine Trendwendeformation ausgebildet haben, ebenso drehen. Der Nasdaq 100 fällt heute unter die 200-Wochen-Linie, die vor vier Wochen noch Halt bot. Sollte sie nicht zeitnah wieder überwunden werden, dürfte der Ausverkauf erst einmal weitergehen. Die Investoren sind absolut nicht in Kauflaune. Im Gegenteil: Sie nehmen eine umfangreiche Neubewertung der Situation vor. Und die Tatsache, dass den zweiten Handelstag in Folge mit hohem Volumen verkauft wird, deutet darauf hin, dass große Adressen ihre Portfolios radikal umbauen.Mit den Inflationsdaten vom Freitag wurden scheinbar auch die Hoffnungen begraben, dass sich die Kurse nach dem Rutsch der vergangenen Monate wieder kräftig erholen könnten. Die Börse muss sich wohl oder übel mit dem Pfad einer längeren geldpolitischen Straffung anfreunden. Die gute Nachricht des heutigen Tages ist, dass sich die Renditedifferenzen zwischen der zweijährigen US-Staatsanleihe und dem zehn- bzw. 30-jährigen Bond noch nicht umgekehrt haben. Zumindest der Anleihemarkt sendet also bislang keine neuen Rezessionssignale.





