TV-Interviews zur aktuellen Lage an den Börsen (N-TV & Der Aktionär TV vom 06.10.2022)

Sehr geehrte Damen und Herren,



anbei die aktuellen Interviews vom 06.10.2022.

Sabrina Marggraf (NTV) und Martin Utschneider (DONNER & REUSCHEL) - "Es sieht nicht nach einem goldenen Oktober aus".

Geldanlage-Check: "Es sieht nicht nach einem goldenen Oktober aus" - n-tv.de

Patrick Dewayne (Der Aktionär TV) und Martin Utschneider (DONNER & REUSCHEL) - "NASDAQ 100 Special - Big Tech im Aktienchartcheck".

"NASDAQ 100 Special - Big Tech im Aktienchartcheck" mit Martin Utschneider - YouTube

Besuchen Sie uns auch gerne auf der DONNER & REUSCHEL Homepage:

https://www.donner-reuschel.de

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.