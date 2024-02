TUI: Hier Druck auf dem Kessel

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der während der Pandemie unter die Räder gekommene sowie weltgrößte Reisekonzern TUI blick optimistisch in die Zukunft und profitiert von einer starken Wintersaison, wie die heute vorgelegten Zahlen belegen. Unterdessen bastelt die Aktie an einer langfristigen Trendwende, wie aus der Auswertung des vorliegenden Charts hervorgeht.

TUI verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Buchungszahlen für die aktuelle Wintersaison 2023/2024, sowie für den bevorstehenden Sommer. Insgesamt ist ein Zuwachs von jeweils acht Prozent ausgewiesen worden. Die durchschnittlichen Preise lagen im Schnitt vier Prozent über dem Vorjahresniveau, die gefragtesten Reiseziele, in der Wintersaison sind Ägypten, die Kanarischen Inseln und Kapverden - Sommerurlauber zieht es dagegen nach Spanien, Griechenland und in die Türkei. Die positive Stimmung lässt sich auch sehr gut in Zahlen zusammenfassen, der Umsatz stieg um fünfzehn Prozent auf 4,3 Mrd. Euro, im abgelaufenen Quartal konnte sogar ein bereinigter Vorsteuergewinn (EBIT) von 6,0 Mio. Euro erwirtschaftet werden, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 153 Mio. Euro angefallen war.

An die Bestmarke von 56,58 Euro aus Sommer 2018 wird die TUI-Aktie nicht so schnell aufschließen, allerdings breitet sich in einem multiplen Abwärtstrendverlauf seit dem Frühjahr 2023 Zuversicht aus, die sich in Form einer inversen SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend zwischen 7,14 und 7,41 Euro erstreckt. Eine nachhaltige Auflösung dieser Formation könnte für einen echten Befreiungsschlag sorgen und die Aktie attraktiver für Anleger machen. Die Deutsche Bank bekräftigt ihre Meinung zu dem Titel und belässt das Papier auf “buy“.

Langer Atem notwendig

Obwohl ein untergeordneter Abwärtstrend bestehend seit November 2019 bereits Ende letzten Jahres überwunden werden konnte, blieb eine stärkere Aufwärtsbewegung bislang aus. Vielmehr begrenzt noch der Widerstandsbereich zwischen 7,14 und 7,41 Euro das Papier auf der Oberseite und sollte für eine mustergültige Trendwende unbedingt auf Wochenschlusskursbasis überwunden werden. In der Folge könnten rasch Gewinne an 8,58 und darüber in den Bereich von 9,49 Euro erfolgen. Entsprechend gut würde sich dieses Szenario für den Aufbau von mittel- bis langfristigen Long-Positionen anbieten. Auf der Unterseite sollte es hierbei allerdings nicht mehr unter 5,97 Euro abwärts gehen, dies würde die Aktie auf 5,63 und womöglich 5,30 Euro talwärts drücken.

TUI AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

6,92 // 7,14 // 7,41 // 7,53 // 7,94 // 8,64 Euro

Unterstützungen:

6,51 // 5,97 // 5,45 // 4,97 // 4,73 // 4,36 Euro



Fazit:

Die ausgeprägte Reiselust der Urlauber könnte der TUI-Aktie demnächst zu einem Turnaround verhelfen, oberhalb von 7,41 Euro werden Zugewinne an 8,58 und darüber 9,49 Euro sehr wahrscheinlich und könnten über entsprechende Long-Positionen abgehandelt werden. Hierzu könnte beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KJ15AE ausgestattet mit einem Hebel von 5,7 zum Einsatz kommen. Die mögliche Gesamtrenditechance beliefe sich in diesem Fall auf 180 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 3,84 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 6,60 Euro allerdings nicht überschreiten, woraus sich im Schein ein Stopp-Kurs von 0,95 Euro ergeben würde. Als Anlagehorizont sind jedoch gut einige Wochen bis Monate zwingend einzuplanen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

KJ15AE

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

1,18 - 1,20 Euro

Emittent:

Citi

Basispreis:

5,9386 Euro

Basiswert:

TUI AG

KO-Schwelle:

5,9386 Euro

akt. Kurs Basiswert:

6,83 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,84 Euro

Hebel:

5,7

Kurschance:

+ 180 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.