TUI: Chance von 66,45 Prozent p.a.!

Langfristig betrachtet befindet sich der Aktienkurs von TUI seit dem coronabedingten Einschnitt Anfang 2020 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Mittlerweile ist das Papier aber so weit gefallen, dass potenziellen Aktionären ein günstiger Einstieg bei einem KGV 2023/24 von 6,20 winkt. Unterstützend wirkt auch eine Normalisierung des Urlaubsverhaltens in den von TUI bearbeiteten Märkten.

Derzeit sind für TUI zwei gegenläufige Entwicklungen zu beobachten. Einerseits könnten die Buchungen der Konsumenten in Deutschland im laufenden Jahr 2024 wieder annähernd das Vor-Corona-Niveau vom Rekordjahr 2019 erreichen. Vor der Pandemie hatte die Zahl bei rund 71 Millionen Reisen gelegen. Dieser Wert war im ersten Corona-Jahr 2020 um fast 30 Prozent eingebrochen und hatte sich nach vorläufigen Daten auf gut 69 Millionen Urlaube 2023 erholt. Für die Aktionäre von TUI wären dies gute Nachrichten. Zweitens erwächst TUI zunehmende Konkurrenz seitens der Airlines. Die Fluglinien bieten Kunden jetzt auch Hotels, Mietwagen und Transfers an. Neu am deutschen Markt treten Easyjet und Eurowings auf. Die Kampfpreise der Airlines werden TUI mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Kunden streitig machen.

Zum Chart

Die von TUI am 6. Dezember 2023 veröffentlichten Zahlen zum vierten Quartal 2022/23 konnten die Marktteilnehmer beeindrucken. Die Bullen sorgten an diesem Tag für einen Kursanstieg von rund 18 Prozent. Auch am Folgetag konnte noch ein Plus von 4,5 Prozent eingefahren werden. Dabei gelang aber die Überwindung des Widerstandes bei 7,356 Euro nicht. Der Kursverlauf korrigierte in weiterer Folge bis auf die Unterstützung und Ausgangspunkt der kurzen Rally bei 5,85 Euro. Bei der Betrachtung der jüngsten Handelstage ist wieder eine Absetzbewegung in Richtung Widerstand bei 7,356 Euro zu beobachten. Im übergeordneten Bild korrigiert der Kurs von TUI seit dem coronabedingten Kurseinschnitt Anfang Februar 2020. Dabei folgen auf starke Kurseinschnitte immer wieder leichte Erholungen, wobei die übergeordnete Richtung nach unten weist. Ob das partielle Tief vom 23. Oktober 2023 bei 4,366 Euro abermals so schnell angesteuert wird, ist aber fraglich. Denn das erwartete KGV 2023/24 liegt aktuell bei 6,20. Das erwartete KGV 2025/06 hat mit 4,33 ein noch tieferes Niveau. Schließt man einen „schwarzen Schwan" mit geopolitischem Ursprung aus, könnte der Kurs des vorgestellten Inline-Optionsscheines bis zum finalen Bewertungstag am 15.03.2024 innerhalb der Knock-out-Grenzen bleiben.

TUI AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

7,356 // 9,508 Euro

Unterstützungen:

5,850 // 5,232 Euro



Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein bezogen auf die Aktie von TUI (WKN SU5LST) können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.03.2024 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 5,00 Euro auf der Unterseite und 10,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 23. Januar 2024 um 20.15 Uhr (Briefkurs 9,14 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 66,45 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knock-out-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 5,232 Euro fällt oder über den Widerstand bei 9,508 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knock-outs der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Möglichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf TUI (Stand: 22.01.2024, 20:20 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse



WKN:

SU5LST

Typ:

Inline-Optionsschein

akt. Kurs:

8,52 / 9,12 Euro

Emittent:

Société Générale

untere KO-Schwelle:

5,00 Euro

Basiswert:

TUI AG

obere KO-Schwelle:

10,00 Euro

akt. Kurs Basiswert:

6,396 Euro

Laufzeit:

15.03.2024

Kursziel:

10,00 Euro

Kurschance:

+ 66,45 % p.a.

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.