TUI-Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI hat am Donnerstag einen weiteren Knaller erlebt. Die Notierungen des Wertes aus der Reisebranche sackten am Ende um mehr als -4,1 % nach unten. Das bedeutet auch, dass die Aktie nun nur noch 17 Cent davon entfernt ist, an die Marke von 6 Euro zu geraten. Der Titel hat aktuell keine nennenswerten Ambitionen mehr dahingehend, in Richtung eines Aufwärtstrends zu klettern. Auf der anderen Seite sieht es noch immer so aus, als könnten interessante Nachrichten auf die Aktie warten. Denn in weniger als zwei Wochen wird das Unternehmen seine Zahlen zum 1. Quartal 2024 veröffentlichen.

Die Zahlen kommen!

Konkret: Die Zahlen kommen, wissen die Analysten. Sie werden mutmaßlich recht gut sein. Denn die TUI hat damit auch ein KGV zu bieten, das wahrscheinlich bei etwa 6,3 liegt. Damit wäre die Aktie auch im historischen Vergleich relativ günstig – ein gutes Zeichen!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre TUI-Analyse von 02.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich TUI jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur TUI Aktie

TUI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...