TUI-Aktie: Wahnsinn!

TUI hat am Mittwoch in einem Zug mehr als 8 % gewonnen – gleich in den ersten Stunden. Die Notierungen profitieren davon, dass es hier Meldungen zu den Zahlen gegeben hat. Damit hat die Aktie die Marke von gut 6,60 Euro wieder erreicht. Dies entspricht noch einem Seitwärtstrend, ist aber dennoch deutlich stärker als zuletzt.

Grund sind wohl offenbar die Meldungen des Unternehmens zur Reisesaison. Der Konzern rechnet mit einem starken Jahr. Die Nachfrage soll gestiegen sein, was wiederum anfangs an den Börsen noch ignoriert worden ist. Jetzt geht es ggf. deutlich aufwärts.

TUI: Stark!

Stark ist das, was TUI aus rein charttechnischer oder technischer Sicht gemacht hat. So hat die Aktie die technisch wichtigen Indikatoren überholt – dies sind der GD100, der GD200 und der RSL 130. Die Kurse sind dabei 7 % über den beiden gleitenden Durchschnittskursen. Der RSL 130 ist damit bei einem Wert von 1,13.

Das bedeutet, die Aktie hat einen Vorsprung von mehr als 10 % auf die Trendwechsel-Marken. Der Titel ist damit klar im Hausse-Modus – und Analysten sind der Auffassung, die Aktie könnte noch deutlich stärker steigen. Das Kursziel liegt im Mittel bei annähernd 65 % Plus.

