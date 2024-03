TUI-Aktie: Reisewelle!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI – und andere Reisekenner – sprechen von einer sehr großen Reiselust in Deutschland. Die Corona-Phase und die Nachwehen scheinen beseitigt und überwunden. TUI kann mit einer starken Saison rechnen – doch die Aktienmärkte machen nicht mit. Oder jedenfalls nicht in hohem Tempo: Die Aktie hat am Donnerstag zwar 1,65 % gewonnen, dabei aber in einer Woche “nur” 4,75 % aufgesattelt. In einem Monat ging es um 5,8 % aufwärts. Die Aktie ist auf bestem Weg, sich wieder etwas zu erholen, so Beobachter. Denn in den vergangenen 12 Monaten liegt die Aktie noch gut -27 % hinten.

Analysten schätzen indes, die TUI könnte von gut 6,78 Euro auf deutlich über 9 Euro, teils sogar auf mehr als 10 Euro klettern, so die Daten von Marketscreener. Immerhin, werden Zweifler sagen, gibt es hier nicht Trend-Gründe, sondern wirtschaftlich getragene Argumente.

Die Aktie hat immerhin eine gute Bewertung!

Immerhin hat es die Aktie geschafft, über steigende Gewinne wieder ein KGV von ca. 6,5 für das abgelaufene Jahr zu etablieren. Wird das Jahr tatsächlich wie jetzt angekündigt zum Reisejahr, kann die Aktie noch günstiger sein.

