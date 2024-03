TUI-Aktie: Es geht um Milliarden!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI hat in den vergangenen Tagen durchaus Punkte gemacht. Am Freitag jedoch verlor der Titel zum Ende der Woche gut 1 %. Schade, so die Meinung von Beobachtern, denn die Hoffnung auf steigende Bewertungen ist durchaus zu sehen. Der Titel ist mit einem Wert von 6,70 Euro in die Wochenend-Pause gegangen. In den vergangenen fünf Tagen ging es dabei um ca. 4 % aufwärts. Stark! Die Aussichten sind allerdings wohl noch besser!

TUI: Die Reiselust steigt

Das Unternehmen hatte bekannt gegeben, dass die Reiselust in Deutschland wieder steigt. Das Corona-Desaster für die Reisebranche ist, in anderen Worten, abgehakt. Das bedeutet auch, dass in diesem Jahr die wirtschaftlichen Kennzahlen auf den Prüfstand kommen können. Die Aktie hat für das laufende Jahr nach den vorliegenden Schätzungen ein KGV in Höhe von aktuell 6,7. Das ist auch in der Unternehmens-Geschichte durchaus günstig. Der Titel ist und bleibt derzeit dabei, sich zu konsolidieren. Denn auch das Nettoergebnis für 2025 liegt bei 577 Millionen Euro, womit das KGV auf nur noch 5,6 absinken würde.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre TUI-Analyse von 11.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich TUI jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur TUI Aktie

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

TUI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...