TJX Companies – Günstige Produkte sind in Zeiten hoher Inflation gefragt!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: TJX ISIN: US8725401090



Rückblick: TJX Companies ist ein US-amerikanischer Einzelhändler, welcher weltweit mit Billigartikeln aus der Bekleidungs- und Haushaltswarenindustrie handelt. Die Angebote der Warenhäuser Marshalls, T.J. Maxx, HomeGoods, Winners Apparel Stores und HomeSense zielen ausschließlich auf untere Einkommensgruppen ab. Nach einer Seitwärtsphase sahen wir im Oktober die Beschleunigung des TJX-Papiers, welches danach in konstruktive Konsolidierung oberhalb der 20-Tagelinie übergegangen ist.

Meinung: TJX sollte auch in einem schwierigen Konsumumfeld profitieren können. Die Teuerung dürfte auch dazu führen, dass die Menschen vermehrt ihre Produkte bei günstigen Einzelhändlern beziehen. In Europa ist das Unternehmen mit den Marken T.K. Maxx und HomeSense vertreten. Das Sortiment besteht aus einem Mix an Bekleidung, Accessoires, Geschenkartikel und Haushaltswaren. Die Aktie konsolidiert gerade über dem EMA-20 und könnte ihre Reise nach Norden weiter fortsetzen. Für einen erfolgsversprechenden Ausbruch wäre aber ein bullisches Gesamtmarktumfeld die Voraussetzung.

Chart vom 14.12.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 79.29 USD



Setup: Bei einem Breakout würden wir ein Kaufsignal bekommen und man könnte eine Long-Position eröffnen. Der Stopp ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-20 platzieren.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu TJX Companies ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in TJX



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von