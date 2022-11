TAG Immobilien: Gelegenheit für Schnäppchenjäger!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Alle Risiken eingepreist? Bodenbildung bei TAG Immobilien (TEG). Quartalszahlen am 22. November. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: TEG ISIN: DE0008303504

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Immobilienunternehmens liegt rund 61 Prozent im Halbjahresminus. Der Doppelboden deutet an, dass inzwischen alle Katastrophenszenarien wegen Zahlungsunfähigkeit der Mieter wegen Corona und Energiekostenexplosion sowie allgemeiner Inflationsrisiken eingepreist sind. Der 50er-EMA ist in der Waagrechten angelangt und bei etwas unter 7 EUR hat sich eine Widerstandslinie formiert.

Chart vom 10.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 6.73 EUR







Meine Expertenmeinung zu TEG

Meinung: Schnäppchenjäger aufgepasst: mit einem KGV2021 von 6.30 und KGV2021e von 2.73 ist das Wertpapier extrem günstig bewertet. Auch das ist keine Garantie, dass die Aktie in Kürze wieder steigt. Tatsache ist aber, dass die Börse zu Über- und Untertreibungen neigt. So erkennen wir, dass die Situation an den Energiemärkten zwar sehr angespannt ist, dass aber die Preise dort und damit die Kosten der Mieter nicht endlos steigen. Bei der Inflation waren gerade aus den USA Meldungen gekommen, dass doch alles nicht ganz so wild ist.

Setup

Mögliches Setup: Die Seitwärtsrange bietet gute Ansatzpunkte für Trigger und Stopp Loss. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 10. August. Die nächsten Quartalszahlen stehen am 22. November auf der Agenda. Vorsichtige Anleger schließen den Trade am Vortag. Wer darauf vertraut, dass sowieso schon alles eingepreist ist, bleibt drin.Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in TEG.

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von