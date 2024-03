TAG Immobilien: Aktie kommt langsam auf die Beine

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Kursverluste in 2022 und 2023 reichten bei dem Immobilienunternehmen TAG Immobilien sogar unter die Corona bedingten Verlaufstiefs. Langsam, aber sicher kehrt die Aktie jedoch zur Normalität zurück und arbeitet ihre Verluste aus den letzten Jahren sukzessive auf. In Hinblick auf erwartete Zinssenkungen der wichtigsten Notenbanken könnte das Papier in den kommenden Monaten stärker profitieren.

Für das Geschäftsjahr 2023 weist TAG Immobilien AG einen Anstieg der Mieteinnahmen um 3,2 Prozent auf 350,8 Mio. Euro aus. Zeitgleich gingen die Funds From Operations (FFO) wie prognostiziert auf 171,7 Mio. Euro zurück, was einem FFO pro TAG-Aktie von 0,98 Euro entspricht. Für 2024 wird mit einem stabilen FFO zwischen 170 und 174 Mio. Euro gerechnet. Insgesamt sind das zwar keine bahnbrechenden Zahlen, könnten aber das Vertrauen der Investoren wiederherstellen und für frische Kapitalzuflüsse sorgen. Aus technischer Sicht liegt in der Korrekturbewegung der TAG-Aktie seit November letzten Jahres derzeit ein leicht abwärtsgerichteter Trend vor, der gerne als bullische Flagge im seit Anfang 2023 anhaltenden Aufwärtstrend gewertet werden kann. Ein Ausbruch darüber und vor allem über die Barriere von 13,49 Euro würde ein technisches Kaufsignal generieren.

Langer Atem notwendig

Das sich sukzessive bessernde Umfeld für TAG-Immobilien könnte durchaus für ein Long-Investment auf mittelfristiger Sicht sprechen, technische Kaufsignale können jedoch erst bei Wochenschlusskursen oberhalb von 13,49 Euro generiert werden, in der Folge könnten dann Zielmarken bei 16,85 und darüber im Bereich von 18,37 Euro ausgerufen werden. Ein Verbleib in dem aktuell untergeordneten Abwärtstrend ist dagegen neutral zu bewerten, selbst Abschläge auf 10,57 Euro wären hierbei erlaubt. Erst unterhalb von 8,85 Euro würden Verlustrisiken unmittelbar auf die Verlaufstiefs aus 2022 bei 5,69 Euro drohen.

TAG Immobilien AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf TAG Immobilien AG Strategie für steigende Kurse



WKN:

MF1H68

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

5,830 – 5,850 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

30,710 Euro

Basiswert:

TAG Immobilien AG

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

12,15 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

11,70 Euro

Faktor:

2,0

Kurschance:

+ 100 Prozent

Morgan Stanley



