Synaptics steigt um 14% nach den Ergebnissen des dritten Quartals (Q3) und den Kommentaren des CEO

Die Aktien des Softwareunternehmens Synaptics (SYNA.US) legen am Freitag um fast 14% zu, da die Ergebnisse und der Umsatz im ersten Geschäftsquartal (Q3 2023) die Erwartungen der Wall Street übertreffen. Auch die Aussagen des CEOs unterstützen die Bullen.

Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 55,6 Millionen US-Dollar gegenüber einem Nettogewinn von 64,6 Millionen US-Dollar im Q3 2022. Der Gewinn pro Aktie (EBIT) betrug 0,52 US-Dollar gegenüber den Analystenschätzungen von 0,38 US-Dollar. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 61% auf 237,7 Millionen US-Dollar zurück, lag jedoch über den Prognosen von 230 Millionen US-Dollar.

Der Markt reagierte optimistisch, nicht so sehr auf den Bericht selbst, sondern auf die Kommentare von CEO Michael Hurlston, der auf einer Telefonkonferenz mitteilte, dass es starke Anzeichen dafür gebe, dass sich die Trends für das Unternehmen bald radikal umkehren würden, um das Wachstum seines Geschäfts zu unterstützen. Synaptics steigerte den Umsatz erstmals seit mehr als einem Jahr sequenziell. Hurlston wies darauf hin, dass das Management 'beginnt, eine Stabilisierung im Geschäft zu sehen und eine Erholung im Jahr 2024 erwartet, während das Unternehmen weiterhin von einem Überschuss an Kundeninventar beeinträchtigt wird.'

Auch Synaptics CFO Dean Butler deutete an, dass die Anleger erfreut sein sollten, dass der Umsatz des Unternehmens im laufenden Quartal voraussichtlich auf sequenzieller Basis stabil bleibt. Er bewertete die Bilanz des Unternehmens als 'hervorragend' und wies darauf hin, dass das Unternehmen im Gegensatz zu vielen Kommentaren auch in sehr schwierigen makroökonomischen Bedingungen überlebensfähig ist und weiterhin positiven Cashflow generiert.

Analysten von Constellation Research wiesen darauf hin, dass höhere Gewinne und Umsätze die Anleger beeindruckt haben könnten, das Unternehmen jedoch offensichtlich eine Phase der Schwäche aufgrund eines Rückgangs des PC-Verkaufs durchläuft. All dies, zusammen mit immer noch hohen Aktienkursen, hat dazu geführt, dass das Unternehmen keinen Nettogewinn mehr erzielt und jetzt Verluste verbucht. Es scheint, dass, wenn Synaptics die Kosten gesenkt hätte, der Nettogewinn schnell zurückgekehrt wäre. Constellation sieht jedoch die Aussicht auf verbesserte Ergebnisse in den kommenden Quartalen und auf Jahresbasis, wo Synaptics auch den 'Low-Base-Effekt' unterstützen kann.

Synaptics strebt im Geschäftsjahr Q2 (Q4 2023) einen Umsatz im Bereich von 220 Millionen bis 250 Millionen US-Dollar an, sodass die Chance besteht, die Wall Street-Prognose von 240 Millionen US-Dollar zu übertreffen.

Die Aktien von Synaptics (SYNA.US) brechen heute über den SMA200-Durchschnitt (rote Linie) aus. Quelle: xStation5 von XTB

