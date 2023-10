Symrise: Widerstand überwunden!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Symrise ist vom Hidden Champion zu einer festen Größe im DAX aufgestiegen. Die Wachstumsstory ist immer noch intakt. Können die Planzahlen eingehalten werden, profitieren die Marktteilnehmer außerdem von günstigeren KGVs. Auch charttechnisch wird dies von einer neu gewonnenen Stärke abgebildet.

Nach einem Wachstum in den ersten neun Monaten hat der Duft- und Aromenhersteller Symrise seine Jahresprognose bestätigt und sich eine starke Umsatzsteigerung bis 2028 zum Ziel gesetzt. Das Management will mit einem jährlichen Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent bis 2028 Erlöse von 7,5 bis acht Milliarden Euro erreichen. Im Jahr 2022 waren es noch 4,6 Milliarden Euro. Die Ebitda-Marge, also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, soll dann 20 bis 23 Prozent betragen. Die 2019 festgelegten Ziele für 2025 sehen einen Umsatz von 5,5 Milliarden Euro bei gleichen jährlichen Wachstumsraten und einer Rendite von 20 bis 23 Prozent vor.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Symrise hat von Januar 2009 bis November 2021 einen Aufwärtstrend ausgebildet und in der Spitze den Kurs um den Faktor 16,64 gesteigert. Ab Anfang Januar 2022 konsolidierte der Kurs um 28 Prozent und ging dann in eine Seitwärtsrange über. Die Seitwärtsrange wird von der Unterstützung bei 94,16 Euro und dem Widerstand bei 113,80 Euro eingefasst. Ab Anfang Juni 2023 wurde auch diese Range nach unten verlassen und einen Boden auf niedrigerem Niveau etabliert. Seit der Bildung eines partiellen Tiefs bei 87,38 Euro notiert der Kurs wieder fester. Im Gesamtjahr 2023 peilt der Vorstand ein organisches Umsatzplus von fünf bis sieben Prozent und eine bereinigte operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von rund 20 Prozent an. Bei den Anlegern kommen die Nachrichten gut an. Das Papier hat zeitweise um über drei Prozent auf 95,84 Euro zugelegt und gehört damit zu den größten Gewinnern im Dax. Kann das geplante Wachstum erfüllt werden, sinkt das erwartete KGV 2025 auf aktuell 24,22. Im Vergleich mit den historischen KGVs bis in das Jahr 2014 entspricht dies dem günstigsten Wert. Aktuell scheint die Aktie stark aufgestellt zu sein.

Symrise AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

105,00// 113,80 Euro

Unterstützungen:

94,16 // 87,46 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN HC7A6E) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Symrise in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,14 profitieren. Das Ziel sei bei 106,01 Euro angenommen (3,37 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 87,38 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,50 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

HC7A6E

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

2,26 – 2,33 Euro

Emittent:

UniCredit

Basispreis:

72,01 Euro

Basiswert:

Symrise AG

KO-Schwelle:

72,01 Euro

akt. Kurs Basiswert:

94,94 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,37 Euro

Hebel:

4,14

Kurschance:

+ 45 Prozent

Quelle: UniCredit



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.