Symrise: Kampf um Aufwärtstrend

Im Sog schlechter Zahlen des US-Konkurrenten IFF finden sich heute Papiere des Duft- und Aromenherstellers Symrise wider. Offenbar sehen Investoren auch auf das europäische Pendant deutlichen Gegenwind durch niedrigere Preise und damit geringeren Umsätzen zukommen.

Von etwas weiter weg betrachtet kämpft Symrise fortwährend um den Erhalt eines langfristigen Aufwärtstrends und schien bislang Erfolg damit zu haben. Auf Sicht der letzten Wochen hat sich die Aktie unterhalb des Horizontalwiderstandes von 99,50 Euro festgefahren, auf der Unterseite wird der Wert von rund 95,60 Euro gestützt. Dieser Bereich gilt als neutrale Schiebezone und sendet entsprechend keine verwertbaren Signale aus. Erst eine Auflösung der vorliegenden Pattsituation dürfte wieder frische Impulse bringen und die Aktien in die eine oder andere Richtung anschieben, was allerdings noch einige Tage bis Wochen in Anspruch nehmen könnte. Zweifelsfrei ein sehr interessantes Setup für einen zeitnahen Trade.

Verluste halten sich in Grenzen

Größere Abgabebereitschaft scheint es bei Symrise derzeit nicht zu geben, das Papier hält sich immer noch in der bisherigen Handelsspanne zwischen 95,60 und 99,50 Euro auf. Erst eine Auflösung auf der Unterseite dürfte entsprechende Rückfallrisiken zunächst auf 92,00 Euro und darunter 87,38 Euro freisetzen. Auf der Oberseite gilt es die dreistellige Kursmarke von mindestens 100,00 Euro zu knacken, damit Symrise an seine Vorgängerhochs aus Dezember letzten Jahres bei 108,15 Euro anknüpfen kann.

Symrise AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

98,18 // 99,20 // 99,50 // 100,00 // 101,05 // 102,30 Euro

Unterstützungen:

96,54 // 95,90 // 95,26 // 94,30 // 93,52 // 92,00 Euro



Fazit:

Sollte sich die schlechte Stimmung auf Symrise in den kommenden Stunden doch noch in einem größeren Umfang übertragen, könnte es für die Aktie unterhalb von 95,60 Euro ungemütlich werden, Abschlagsrisiken auf 87,38 Euro würden dann schlagartig entstehen. Entsprechend könnte dieses Szenario durch ein Investment beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN ME6GF5 abgedeckt werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf 180 Prozent, rechnerisches Ziel des Scheins wurde bei 1,32 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte allerdings den Bereich von 97,00 Euro gemessen am Basiswert nicht unterschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Zertifikat von 0,36 Euro ergeben.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

ME6GF5

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

0,36 - 0,37 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

99,9827 Euro

Basiswert:

Symrise AG

KO-Schwelle:

99,9827 Euro

akt. Kurs Basiswert:

96,98 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,32 Euro

Hebel:

26,2

Kurschance:

+ 180 Prozent

Börse Frankfurt



