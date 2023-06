Swisscom: technischer Bounce gleich morgen?

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Konzession für Fernmelde-Grundversorung für 8 Jahre gesichert. Swisscom (SCMN) schließt Kurslücke mit Hammerkerze! Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: SCMN ISIN: CH0008742519

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des führenden Schweizer Telekommunikationsdienstleisters legte im vergangenen Halbjahr rund 7.6 Prozent zu. Auffällig sind das Gap-Up von Anfang Februar und der Kursverfall seit Anfang Mai. Die heutige Hammerkerze schloss die Kurslücke im Tagesverlauf, der Schlusskurs lag aber darüber. Die Chartformation deutet auf einen kräftigen Bounce in Richtung der gleitenden Durchschnitte hin.

Chart vom 13.06.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 548.8 CHF

Meinung: Die Swisscom erwirtschaftet keine enormen Gewinnzuwächse. Der neuerliche Zuschlag für die Grundversorgung im Fernmeldebereich der Schweiz könnte aber positive Impulse liefern. Die Konzession gilt für acht Jahre. Einen richtigen Wettbewerb gab es nicht, die Swisscom war der einzige Bieter. Das klingt nicht nach einem Preiskampf, sondern nach einem lukrativen Geschäft.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit dem Trigger über und dem Stopp Loss unter der letzten Tageskerze. Als Kursziel peilen wir das das aktuelle Niveau des 20er-EMA an. Die Swisscom berichtet spätestens am 3. August wieder über ihre Geschäftsentwicklung, so dass ein längerer Swingtrade ohne weiteres denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SCMN.

Veröffentlichungsdatum: 14.06.2023

